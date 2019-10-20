 بلجيكا: فتح تحقيق في حرق مركز لاستقبال طالبي اللجوء | أخبار | DW | 12.11.2019

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أخبار

بلجيكا: فتح تحقيق في حرق مركز لاستقبال طالبي اللجوء

"إنها المرة الأولى التي يتم فيها إشعال حريق متعمد في مركز استقبال" لطالبي اللجوء في بلجيكا. وأعلنت السلطات أنها ستفتح تحقيقاً في ذلك. وأثار تحويل المركز احتجاجات كبيرة، خاصة من اليمين المتطرف في البلاد.

Brüssel Inoffizielles Zeltlager für Flüchtlinge im Parc Maximilien (Reuters/Y. Herman)

خيام للاجئين نصبت بشكل غير رسمي في ماكسيمليان بارك في بروكسل (صورة من الأرشيف)

فتحت السلطات البلجيكية تحقيقاً الثلاثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) بعد إحراق مركز من المفترض أن يستقبل طالبي لجوء في بلدة بيلزين الصغيرة، ما يثير المخاوف من العنف ضد المهاجرين في بلجيكا.

واندلع الحريق، الذي لم يتسبب في إصابات، في وقت متأخر من يوم الأحد في مأوى سابق للمتقاعدين أدت خطط تحويله إلى مركز لاستقبال طالبي اللجوء لاحتجاجات غاضبة، وخاصة من قبل مؤيدي حزب "فلامس بيلانغ" اليميني المتطرف، أحد أكبر الأحزاب في إقليم فلاندرز الناطق باللغة الهولندية.

وصرح بينوا مانسي، المتحدث باسم "فيداسيل" – الوكالة الفدرالية المسؤولة عن استقبال طالبي اللجوء – لوكالة فرانس برس: "إنها المرة الأولى التي يتم فيها إشعال حريق متعمد في مركز استقبال" في بلجيكا.

وذكر محققون أن سبب الحريق متعمد، ووصفته ماغي دي بلوك، وزيرة الهجرة، بأنه "عمل إجرامي مصدره الكراهية وعدم التسامح". وإضافة إلى التحقيق الجنائي، يجري التحقيق كذلك في احتمال انتهاك قوانين الحد من خطاب الكراهية على الإنترنت.

وبحسب صحيفة "دي مورغن"، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات بينها "حسناً فعلتم، واصلوا ما تفعلونه"، و"أخيراً شخص ما تولى الأمر بيديه".

وكان من المقرر أن يستقبل المركز، الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 140 طالب لجوء ابتداءً من 15 ديسمبر/ كانون الأول. ورغم الاجتماعات مع السكان المحليين لإطلاعهم على المعلومات، فقد واجه تحويل المركز اعتراضاً وأدى إلى خروج العديد من الاحتجاجات.

وأظهرت صورة على تويتر نحو 15 متظاهراً يحملون لافتة لحزب "فلامز بيلانغ" كتب عليها "لا لمركز لجوء في بيلزين".

ي.أ/ ص.ش (أ ف ب)

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


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