 بلجيكا: رقم قياسي للمشاركين في ملتقى للتعارف في عيد الحب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بلجيكا: رقم قياسي للمشاركين في ملتقى للتعارف في عيد الحب

في تجمع فريد للتعارف بمناسبة عيد الحب فب العاصمة البلجيكية بروكسيل، تم تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد المشاركين. وتم تنظيم الملتقى في مخزن كبير مرصوص بصفوف من الطاولات تحت نغمات موسيقة الديسكو.

صورة أرشيفية لامرأة تحمل وردة في لقاء رومانسي بتاريخ 12 أبريل 2016

غير المشاركون في الحفل أماكنهم كل أربع دقائق لمقابلة 16 شخصا في المتوسط على مدار الحفل (صورة أرشيفية)

تمكن 1363 مشاركا في ملتقى تعارف ببروكسل أمس (الثلاثاء 15 فبراير/ شباط 2023) من تحطيم الرقم القياسي لأكبر فعالية من نوعها. فقد ذكر موقع "دير تو ديت" الذي نظم الملتقى في يوم عيد الحب إنه أكبر ملتقى للتعارف في العالم، قائلا إنه كسر رقما قياسيا سابقا حينما شارك 964 شخصا في فعالية مماثلة أقيمت بدبلن في أيرلندا عام 2019.

وفي مخزن تم تهيئته لاستضافة الملتقى عج بصفوف من الطاولات مع تشغيل موسيقى الديسكو، غير المشاركون أماكنهم كل أربع دقائق لمقابلة 16 شخصا في المتوسط على مدار الحفل. ويقسم الموقع المتخصص في تدبير لقاءات التعارف الراغبين في المشاركة إلى مجموعات حسب السن والتفضيل الجنسي.

وقالت تيفاني جورين (29 عاما) "أعتقد أنه (دير تو ديت) طبيعي أكثر من تطبيق تندر... لقاءات التعارف رائعة لأنه يوجد الكثير من الأشخاص ربما كنت لترفضهم على تندر". وذكرت مديرة الموقع المنظم للحدث جيل دو جراف أن الوقت حان لإعادة عيد الحب لمن ليس لديهم شريك.

وقالت "إنه يوم الحب لكنني وحيدة وأعلم أن جميع أصدقائي الذين لديهم شركاء عندهم خططهم في هذا اليوم ويمكن أن يكون يوما حزينا جدا لمن ليس لديهم شريك، إننا نستعيد هذا اليوم".

ح.ز/ ا.ف (رويترز)

في عيد الحب.. كيف تقول "أحبك" بـ 15 لغة من لغات DW

مختارات

هل يسهم عيد الحب في تخفيف الضغط على الأزواج في زمن كورونا؟

تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟