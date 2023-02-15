بلجيكا: رقم قياسي للمشاركين في ملتقى للتعارف في عيد الحب

تمكن 1363 مشاركا في ملتقى تعارف ببروكسل أمس (الثلاثاء 15 فبراير/ شباط 2023) من تحطيم الرقم القياسي لأكبر فعالية من نوعها. فقد ذكر موقع "دير تو ديت" الذي نظم الملتقى في يوم عيد الحب إنه أكبر ملتقى للتعارف في العالم، قائلا إنه كسر رقما قياسيا سابقا حينما شارك 964 شخصا في فعالية مماثلة أقيمت بدبلن في أيرلندا عام 2019.

وفي مخزن تم تهيئته لاستضافة الملتقى عج بصفوف من الطاولات مع تشغيل موسيقى الديسكو، غير المشاركون أماكنهم كل أربع دقائق لمقابلة 16 شخصا في المتوسط على مدار الحفل. ويقسم الموقع المتخصص في تدبير لقاءات التعارف الراغبين في المشاركة إلى مجموعات حسب السن والتفضيل الجنسي.

وقالت تيفاني جورين (29 عاما) "أعتقد أنه (دير تو ديت) طبيعي أكثر من تطبيق تندر... لقاءات التعارف رائعة لأنه يوجد الكثير من الأشخاص ربما كنت لترفضهم على تندر". وذكرت مديرة الموقع المنظم للحدث جيل دو جراف أن الوقت حان لإعادة عيد الحب لمن ليس لديهم شريك.

وقالت "إنه يوم الحب لكنني وحيدة وأعلم أن جميع أصدقائي الذين لديهم شركاء عندهم خططهم في هذا اليوم ويمكن أن يكون يوما حزينا جدا لمن ليس لديهم شريك، إننا نستعيد هذا اليوم".

ح.ز/ ا.ف (رويترز)