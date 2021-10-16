 بلجيكا.. حكم بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمعاملة إثيوبية ″كعبدة″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.12.2021

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منوعات

بلجيكا.. حكم بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمعاملة إثيوبية "كعبدة"

كانت العاملة الإثيوبية تحصل فقط على بقايا طعام الزوجين وأطفالهما ولم تكن تحصل على ملابس أو رعاية طبية. وطلب المدعي العام السجن لأربع سنوات للزوجين لارتكابهما مخالفات منها "الاتجار بالبشر" و"الاحتجاز" و"عدم دفع الأجور".

صورة رمزية للشرطة البلجيكية أمام إحدى المحاكم

صورة رمزية للشرطة البلجيكية أمام إحدى المحاكم

قضت محكمة بروكسل الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2021) بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمدة عامين بعد إدانتهما بتهمة معاملة مدبرة منزل إثيوبية بطريقة أشبه بالعبودية في العاصمة البلجيكية.

ولم يكن الزوجان حاضرين خلال المحاكمة، وهما غادرا بلجيكا قبل بضعة أشهر ولم تستجب السفارة الكويتية في بروكسل لطلبات القضاء بحجة الحصانة الدبلوماسية التي يتمتّع بها المتّهمان، بحسب وسائل إعلام بلجيكية.

مختارات

إثيوبيتان تعملان في إحدى المؤسسات اللبنانية المرموقة. دخلتا لبنان قبل ثماني سنوات بهدف العمل، تجربتهما دفعتنا لأخذهما نموذجاً للحديث عن ملف عمالة أجنبية يكاد الجميع في "بلد الأرز" يستسلم أمامه عاجزاً عن الحل، فماذا يجري؟

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، طلب المدعي العام السجن لمدة أربع سنوات بحق الزوجين لارتكابهما مخالفات منها "الاتجار بالبشر" و"الاحتجاز" و"عدم دفع الأجور".

ووقعت الأحداث بين أغسطس/ آب 2017، تاريخ وصول الضحية إلى بلجيكا بتأشيرة سياحية لمدة ثلاثة أشهر في البداية، ومايو/ أيار 2018 عندما تمكنت من الفرار من منزل الزوجين، كما ذكرت صحيفة "لا ليبر بلجيك" اليومية. وهي من كشفت الوقائع لـ"باغ-أسا" وهي جمعية بلجيكية متخصصة في دعم ضحايا الاتجار بالبشر.

وأثبت تحقيق أن الشابة الإثيوبية التي كانت تعمل لدى الزوجين عندما كانا يعيشان في الكويت، تعرّضت للخداع منذ مرافقتهما إلى بلجيكا. فهي اعتقدت أنها ستساعدهما أثناء انتقالهما والعودة بسرعة إلى الكويت لكن انتهى بها الأمر محتجزة. وكطعام، لم يكن يحق لها الحصول إلا على بقايا طعام الزوجين وأطفالهما الثلاثة ولم تكن تحصل على ملابس أو رعاية طبية.

وفي حكمها الصادر الأربعاء، قضت محكمة بروكسل الجنائية بأنها "عوملت كعبدة".

وبحسب ساره دي هوفري مديرة منظمة باغ-اسا، نادرا ما تصل مثل هذه القضايا إلى المحاكم. وأوضحت لصحيفة "لا ليبر بلجيك" أن "الضحايا، وهم من النساء عموما، يكنّ خائفات جدا ولا يعرفن لغة (بلد الإقامة) ولا حقوقهن".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

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    الكاتب: انسا فريدل/ م,.م


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