 بلجيكا.. توقيف مدرّس لكن ليس فقط لعرضه رسما للنبي محمد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.10.2020

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بلجيكا.. توقيف مدرّس لكن ليس فقط لعرضه رسما للنبي محمد

بعد عرضه على تلاميذه رسما كاريكاتوريا للنبي محمد كانت قد نشرته مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، أوقف مدرس بلجيكي عن العمل، حسب مصادر بلجيكية. لكن التوقيف ليس لأن الرسم فقط يجسد نبي المسلمين.

مبنى بلدية حي مولنبيك الذي تقع فيه المدرسة

فصل مدرس بلجيكي عن العمل بعد عرضه على تلاميذه صورا كاريكاتورية للنبي محمد

أوقِف مدرّس عن العمل هذا الأسبوع في بروكسل بسبب عرضه على تلاميذه الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما، رسما كاريكاتوريا للنبي محمد نشرته صحيفة شارلي إيبدو. وهذه المعلومات التي كشفتها صحيفة "لا ليبر بلجيك"، أكّدها لوكالة فرانس برس المتحدّث باسم منطقة مولينبيك التي جرت فيها الوقائع.

مختارات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية تزامناً مع احتجاجات ضد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرها البعض مسيئة للإسلام. لكن ما مدى تأثير هذه الحملة على الاقتصاد الفرنسي ومن يقف وراءها؟

قضت محكمة فرنسية بسجن طالبة مسلمة علّقت على منشور بفيسبوك أن صامويل باتي يستحق الموت، في وقت يستمر فيه التحقيق مع والد تلميذة، كان هو من قاد حملة ضد المدرس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المتحدّث رشيد البرغوثي، تقدَّم "اثنان أو ثلاثة من أولياء أمور" التلاميذ بشكوى إلى إدارة هذه المدرسة الابتدائيّة مفادها أنّ رسما كاريكاتوريا يُظهر النبي قد عرِض أمام "أولاد في الصفّين الخامس والسادس" من مرحلة التعليم الابتدائي.

وعلِم مدير المدرسة بمبادرة المدرّس، فأبلغ السلطات المعنيّة المتمثّلة بأعضاء المجلس البلدي. وقال البرغوثي إنّ السلطة المعنيّة استمعت إلى المدرّس الخميس وقد تمّ توقيف المدرس الذي يخضع حاليا لتدابير تأديبية.

بيد أن نائبة عمدة مولمبيك كاترين مورو، قالت إن توقيف المدرس كان بسبب رسم وحيد من بين الرسوم التي عرضها المدرس على تلاميذه. ويتعلق الأمر برسم كاريكاتوري يظهر النبي عاريا. وقلت مورو "لو كان الرسم لشخص آخر غير النبي لتصرفنا بنفس الطريقة".

وقد اختار المدرّس أن يعرض الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته شارلي إيبدو، في إطار صفّ حول حرّية التعبير بعد أن اغتيل هذا الشهر مدرّس فرنسي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتوريّة عدّة تُصوّر النبي محمد.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Demo gegen Charlie Hebdo Karikaturen in Grosny 19.01.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في جمهورية الشيشان في مظاهرات للتعبير عن غضبهم من إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، وأطلقوا بالونات حمراء تحمل عبارات حب للنبي.

  • Niger Proteste gegen Mohammed Karikaturen in Charlie Hebdo 16.1.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    قتل أربعة أشخاص وجرح العشرات خلال أعمال عنف انتشرت في مدينة زيندر النيجرية، حيث خرج الآلاف عقب صلاة الجمعة للاحتجاج على نشر رسوم للنبي محمد.

  • Niger Proteste gegen Mohammed Karikaturen in Charlie Hebdo 16.1.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    أعمال العنف انتهت بإضرام النيران في ثلاث كنائس في مدينة زيندر النيجرية، حيث قتل شرطي وثلاثة من المدنيين بخلاف جرح العشرات خلال مظاهرات مناهضة لنشر الرسوم.

  • Gaza Demonstration vor Kulturzentrum wegen Mohammed-Karikaturen 19.01.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    إحدى الجماعات السلفية تظاهرت أمام المركز الثقافي الفرنسي في غزة احتجاجاً على إعادة نشر الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو لرسوم للنبي محمد.

  • Gaza Demonstration vor Kulturzentrum wegen Mohammed-Karikaturen 19.01.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    قام أحد المتظاهرين بإشعال النار في علم فرنسا خلال المظاهرة أمام المركز الثقافي الفرنسي في مدينة غزة احتجاجاً على إعادة نشر رسوم للنبي محمد.

  • Jordanien Proteste wegen Mohammed-Karikatur Charlie Hebdo 16.01.2014

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    هروب متظاهرين في الأردن من بطش قوات الأمن التي منعت المظاهرة من الوصول إلى السفارة الفرنسية للتعبير عن غضبهم من إعادة نشر الرسوم.

  • Proteste gegen Charlie Hebdo Karikaturen in Peschawar Pakistan 16.01.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    أطلقت قوات الأمن غاز مسيل للدموع ومدافع المياه على المتظاهرين في مدينة بيشاور الباكستانية، حيث خرجت أعداد كبيرة للاعتراض على إعادة نشر الرسوم.

  • Algerien Proteste wegen Mohammed-Karikatur Charlie Hebdo 16.01.2014

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    متظاهرون في الجزائر يشعلون النيران في علم فرنسا. العالم العربي اشتعل بمشاعر الغضب بسبب إعادة نشر الرسوم. إعداد: ميريت النجار.

    الكاتب: ميريت النجار


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