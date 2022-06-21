 بلجيكا تعيد دفعة من أطفال ونساء ″داعش″ من مخيم الهول بسوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.06.2022

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بلجيكا تعيد دفعة من أطفال ونساء "داعش" من مخيم الهول بسوريا

أعادت بلجيكا من مخيم الهول في سوريا، 16 طفلًا وستّ أمّهات من أفراد عائلات جهاديين جميعهم بلجيكيون، لكن كيف سيتم التعامل مع هؤلاء النساء وما مصير هؤلاء الأطفال؟

الآلاف من عوائل داعش محنجزة في معسكراتب بسوريا والعراق (أرشيف)

الآلاف من عوائل "داعش" محنجزة في معسكراتب بسوريا والعراق

 

أعادت بلجيكا من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد، 16 طفلًا وستّ أمّهات هم أفراد عائلات جهاديين جميعهم بلجيكيون، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت ليل الاثنين الثلاثاء (21 من حزيران/ يونيو 2022). وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس المعلومات التي كشفتها وسائل اعلام بلجيكية. كما أوضحت النيابة البلجيكية الفدرالية في بيان أن "الليلة الماضية شهدت المرحلة الأخيرة من عملية تهدف إلى إعادة 16 طفلاً بلجيكياً من سوريا برفقة أمهات بلجيكيات". وأضافت أن "طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت الليلة عند الساعة 1,30 صباحا". 

وأشار المصدر نفسه إلى أن جميع الأطفال هم دون الثانية عشرة من العمر وأُخرجوا مع النساء الستّ من مخيم الهول لعبور الحدود العراقية برّاً قبل ركوب الطائرة البلجيكية في أربيل.

قالت شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية RTBF إنه تمّت إدانة هؤلاء الأمهات في بلجيكا بتهمة المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية، وتم تسليمهنّ إلى القضاء فور وصولهنّ، بينما يُتوقع أن يخضع الأطفال لفحوصات طبية قبل تسليمهم إلى هيئة حماية الشباب.

وهذه أبرز عملية من نوعها تنظمها بلجيكا على الإطلاق منذ سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2019 الذي نجم عنه توقيف مئات النساء والأطفال من جميع الجنسيات واحتجازهم في مخيمات تسيطر عليها القوات الكردية.

وفي الرابع من آذار/مارس 2021، غداة إعطاء أجهزة مكافحة الإرهاب الضوء الأخضر، وعد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو "ببذل كل ما في وسعه" لإعادة الأطفال دون 12 عاماً الذي يتمّ إثبات أنهم بلجيكيون. واعتبرت هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمّهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى "متابعة دائمة" وهو أمر يمكن تأمينه بشكل "أسهل بكثير" على الأراضي البلجيكية.

 في تموز/يوليو 2021، تمتّ إعادة عشرة أطفال منأبناء مقاتلين جهاديين وستّ أمهات إلى بلجيكا قادمين من مخيمّ روج في شمال شرق سوريا.

وتُعدّ بلجيكا إلى جانب فرنسا من بين الدول الأوروبية التي شهدت مغادرة أكبر عدد من مواطنيها للانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب الجهاديين، بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. واعتباراً من 2012، غادر أكثر من 400 بلجيكي إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الجهادية.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


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