بلجيكا تعبر إنجلترا بهدفين وتحرز المركز الثالث بمونديال روسيا

أحرز المنتخب البلجيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الإنجليزي 2 /صفر اليوم السبت (14 تموز/يوليو 2018) على ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبرغ في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال روسيا. و تقدم المنتخب البلجيكي بهدف سجله توماس مونيير مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة ثم أضاف ادين هازارد جناح تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وهذه هي ثاني مواجهة تجمع بين الفريقين في المونديال حيث التقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وحلت إنجلترا في مركز الوصيف بست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

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ويشارك منتخب بلجيكا للمرة الثالثة عشرة في المونديال، فيما يشارك منتخب إنجلترا للمرة الخامسة عشرة. وكان أفضل إنجاز سابق لمنتخب بلجيكا هو احتلال المركز الرابع في مونديال 1986 بينما توج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم في نسخة 1966. والتقى الفريقان 21 مرة من قبل، حيث فازت إنجلترا 15 مرة مقابل انتصار وحيد لبلجيكا وتعادلا خمس مرات.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين البلجيكي والإنجليزي هما أول فريقين يواجهان بعضهما البعض مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم منذ أن لعب المنتخب البرازيلي ضد المنتخب التركي مرتين بكأس العالم في اليابان وكوريا الجنوبية 2002.

وتقام المباراة النهائية للمونديال الروسي الأحد على ملعب لوجنيكي في موسكو، بين فرنسا الساعية للقب ثان في تاريخها (بعد عام 1998) وكرواتيا الطامحة إلى باكورة ألقابها العالمية.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب)