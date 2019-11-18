 ″بلا أدنى شفقة″.. صحيفة تكشف حجم قمع الصين لمسلمي الإيغور | أخبار | DW | 18.11.2019

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أخبار

"بلا أدنى شفقة".. صحيفة تكشف حجم قمع الصين لمسلمي الإيغور

تعتقل الصين مليون مسلم من الإيغور وآخرين من الأقليات المسلمة بمعسكرات حسب تقرير صحيفة أمريكية. ولم تنف الخارجية الصينية صحة مستندات مسربة عن التعامل "دون أدنى شفقة" مع الإيغور، وقالت إن دولا أخرى ستقتبس تجربتنا.

مسلمون يغور في معتقل صيني

صحيفة أمريكية تنقل عن تقارير مسربة من الصين ما يتعرض له مليون مسلم من الويغور في معسكرات صينية

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وثائق حكومية صينية مسربة تكشف تفاصيل قمع بكين مليون مسلم من الإيغور ومسلمين آخرين في منطقة شينغيانغ بغرب البلاد في عهد الرئيس شي جين بينغ.

ويقول خبراء الأمم المتحدة وناشطون إن ما لا يقل عن مليون من المسلمين الإيغور وأفراد أقليات أخرى أغلبها مسلمة محتجزون في معسكرات في شينغيانغ في إطار حملة لاقت إدانة من الولايات المتحدة ودول أخرى.

مختارات

أكدت لجنة "الأجندة الرقمية" في "البوندستاغ" أنها مستعدة لإلغاء زيارة وفد برلماني للصين إذا أصرت بكين على حذف اسم النائبة من حزب الخضر، مارغريته باوزه، من قائمة الوفد بسبب مواقفها المؤيدة لمسلمي الأويغور. (07.08.2019)

دخل عنصر توتر جديد على العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة أصلا. واشنطن دعت إلى "الإفراج الفوري" عن المسلمين الأويغور المحتجزين في "مخيمات اعتقال"، وهو ما أثار حفيظة بكين. تقرير أمريكي يتحدث عن وجود مليون مسلم محتجز. (28.03.2019)

وذكرت الصحيفة السبت الماضي أن "عضوا في المؤسسة السياسية الصينية" سرّب هذه الوثائق التي تظهر أن شي جين بينغ ألقى سلسلة من الخطب الداخلية على المسؤولين خلال وبعد زيارة قام بها في 2014 شينغيانغ عقب قيام مسلحين من الويغور بقتل 31 شخصا طعنا في محطة للقطارات. وقال التقرير إن شي دعا إلى نضال" شامل" ضد الإرهاب والتسلل والانفصالية و"دون أدنى شفقة".

وتظهر الوثائق أن‭‭‭‭ ‬‬‬‬مخاوف القيادة الصينية زادت بسبب هجمات إرهابية وقعت في دول أخرى وسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان. وقالت الصحيفة إنه لم يتضح كيف جرى تجميع واختيار الوثائق التي بلغت في مجملها 403 صفحات.

الصين: دول أخرى ستقتبس تجربتنا

وتنفي بكين إساءة معاملة الإيغور أو غيرهم في شينغيانغ  وتقول إنها توفر تدريبا مهنيا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والانفصالية وتعليم مهارات جديدة. ولم تنف وزارة الخارجية الصينية صحة المستندات لكنها وصفت تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأنه "ترقيع أحمق لتفسيرات انتقائية" بعيدة تماما عن الحقائق.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية "الرأي العام في شينغيانغ يؤيد الإجراءات الصينية قلبا وقالبا للحفاظ على الاستقرار. الصين لن تبدي أي رحمة تجاه الإرهابيين ولن تدخر جهدا لحماية أرواح الناس وسلامتهم". وأضاف "دول أخرى ستقتبس هذه التجربة".

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية في مقال افتتاحي اليوم الاثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إن هذا التقرير "يفتقد إلى الأخلاق" واتهم البعض في الغرب "بالحرص على أن يعم العنف والفوضى الشديدة شينغيانغ". وقالت إن الصين اتخذت "إجراءات حاسمة" في المنطقة لضمان عدم تحولها إلى "جمهورية شيشان أخرى".

ص.ش/ح.ز (رويترز)

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