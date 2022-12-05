"بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" يقترب من الانضمام إلى نادي المليار

يواصل فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" من إنتاج شركة "مارفل" تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، لعطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، حاصداً 17.6 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
والفيلم هو الجزء الجديد من فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحاً كبيراً في عام 2018، ويوجّه تحية إلى نجم الجزء الأول تشادويك بوسمان الذي توفي عام 2020 بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عاماً.
وكان فيلم "بلاك بانثر" (2018)، أول فيلم لبطل خارق أسود، قد أصبح ظاهرة ثقافية وحقق أكثر من 1.3 مليار دولار من الإيرادات، ورشّح لسبع جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم سنة 2019.
ويظهر الممثل الراحل تشادويك بوسمان في الجزء الجديد عبر مشاهد "فلاش باك" بشخصية تشالا، حاكم مملكة واكاندا الإفريقية فائقة التقدم، حيث يتذكره سكان المملكة الخيالية بشكل مستمر. وبعد وفاة تشالا، تجد واكاندا نفسها تقاتل القوى العالمية، بما فيها مملكة أعماق البحر، وتكافح من أجل الاحتفاظ باستقلاليتها.
يظهر بوسمان في الجزء الجديد عبر مشاهد "فلاش باك" بشخصية تشالا، حاكم مملكة واكاندا الإفريقية
وحصد هذا العمل حتى الآن 393.7 مليوناً في أمريكا الشمالية وحدها و339 مليوناً في باقي أنحاء العالم، بإجمالي أكثر من 700 مليون دولار، ما يجعله يقترب بسرعة من الالتحاق بنادي الأفلام التي حققت مليار دولار.
ولا يزال الفيلم يحتل المرتبة الأولى كأفضل فيلم غير محلي في العديد من الأسواق بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا والبرازيل والمكسيك ويظل الفيلم رقم 7 كأكثر الأفلام العالمية انتشاراً لهذا العام
وفي المركز الثاني جاء فيلم الرعب-الكوميدي "ذي منيو" مع إيرادات بلغت 47 مليار دولار.
أما في المرتبة الثالثة، فجاء فيلم الرسوم المتحركة "ستراينج وورلد" من ديزني، حاصداً 4.9 ملايين دولار فقط بعد عطلة نهاية أسبوع أولى مخيبة للآمال، وبإجمالي إيرادات بلغ 42 مليون دولار. وبما أنّ ميزانية الفيلم بلغت 180 مليوناً، قد يتكبد العمل خسائر بأكثر من 100 مليون دولار، وفق موقع "هوليوود ريبورتر" المتخصص.
عماد حسن
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الاسم الصحيح الكامل للجائزة
الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟ يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار
ولت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات
ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" عام 1950، "تيتانيك" عام 1997، "لا لا لاند/La La Land" عام 2016.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أصغر فائز بالجائزة
الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" عام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأكبر سنا
فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر عام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أول امرأة فازت بجائزة الإخراج
جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو عام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن. (صورة مركبة)
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز
حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز عام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
فائزون رفضوا استلام الجائزة!
رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص عام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1971. أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" عام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
القيمة المادية لجائزة الأوسكار
تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ عام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل عام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
حجم "تمثال أوسكار"
يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد. الصورة للممثلة أريانا بوزي التي حصلت على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022. إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو