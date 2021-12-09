بكين وواشنطن يبحثان الهجوم الروسي على أوكرانيا

قبيل محادثات بين رئيسي البلدين.. واشنطن تحذر بكين من دعم روسيا

قبيل محادثة بين رئيسي البلدين، هددت الولايات المتحدة الصين بعقوبات انتقامية في حال عملت على "دعم عدوان روسيا" على أوكرانيا. وتثور المخاوف من دعم بكين، التي رفضت إدانة غزو أوكرانيا، لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية.