 بكين وواشنطن يبحثان الهجوم الروسي على أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 18.03.2022

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DW الأخبار

بكين وواشنطن يبحثان الهجوم الروسي على أوكرانيا

الرئيس الأمريكي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني لبحث غزو روسيا لأوكرانيا ويحث بكين على عدم تقديم دعم عسكري لموسكو في حربها ضد كييف.

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