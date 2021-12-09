بكين وواشنطن يبحثان الهجوم الروسي على أوكرانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الرئيس الأمريكي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني لبحث غزو روسيا لأوكرانيا ويحث بكين على عدم تقديم دعم عسكري لموسكو في حربها ضد كييف.
تزايدت الروابط وأشكال التعاون بين الصين وروسيا خاصة وأن كلتا الدولتين تعارضان الولايات المتحدة وتشتركان بمناطق حدودية. ورغم ذلك، هل يمكن أن يشكل هذا التعاون الوثيق مع موسكو عبئا على كاهل بكين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؟
قبيل محادثة بين رئيسي البلدين، هددت الولايات المتحدة الصين بعقوبات انتقامية في حال عملت على "دعم عدوان روسيا" على أوكرانيا. وتثور المخاوف من دعم بكين، التي رفضت إدانة غزو أوكرانيا، لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية.
سادت شكوك مؤخرا حول تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات. دبلوماسي إماراتي بارز يؤكد هذه الشكوك، ويعترف بوجود خلافات بين البلدين. ما هي الأسباب؟ وإلى أن تتجه الإمارات إن خسرت دعم واشنطن؟
أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول