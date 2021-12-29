 بكين: مخاوف حقوقية وبسبب كورونا خلال الأولمبياد الشتوية | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

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DW الأخبار

بكين: مخاوف حقوقية وبسبب كورونا خلال الأولمبياد الشتوية

قيبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تتمسك العديد من الدول الغربية بقرارها بمقاطعة البطولة دبلوماسيا بسبب الانتهاكات الصينية المستمرة لحقوق الإنسان.

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