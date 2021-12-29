بكين: مخاوف حقوقية وبسبب كورونا خلال الأولمبياد الشتوية

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قيبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تتمسك العديد من الدول الغربية بقرارها بمقاطعة البطولة دبلوماسيا بسبب الانتهاكات الصينية المستمرة لحقوق الإنسان.
قبل وقت قصير من بدء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أصبحت الانتقادات كبيرة للألعاب، من ضمنها الخوف من برامج التجسس على الهواتف المحمولة للرياضيين، وانتشار متحور أوميكرون ووضع حقوق الإنسان غير المستقر في الصين.
قالت منظمة حقوقية إن الصين تمارس ضغطا ووسائل خارج القانون لإجبار الكثير من المواطنين على العودة إلى البلد، ومنهم من ينتقدون الأوضاع السياسية.
بعد إعلان أربع دول عدم إرسال وفود رسمية إلى أولمبياد بكين، حث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، المزيد من الدول على الامتناع عن إرسال ممثلين حكوميين للأولمبياد، كما وجه انتقادات لعدد من القادة الغربيين.
سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.
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