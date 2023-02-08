بكين تهدد واشنطن... حدة التوتر وحدود التصعيد؟

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الصين تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة حملة سياسية لتطويقها واحتوائها وقمعها، وتهدد واشنطن مما وصفته بـ "تجاوز الخط الأحمر" بشأن ملف تايوان... فما حدود التصعيد بين الجانبين، وهل تتحول الحرب الكلامية إلى مواجه عسكرية محتملة؟
اتهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ سياسة "احتواء وتطويق وقمع شامل" ضد بلاده، الأمر الذي "جلب تحديات خطيرة غير مسبوقة للتنمية في الصين"، بحسب وسائل إعلام رسمية.
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، استراتيجيات دعم أوكرانيا ضد الهجمات الروسية، في ظل مخاوف غربية متزايدة وصريحة من أن تقدم الصين على تزويد موسكو بالأسلحة.
شكل خطابان متزامنان لكل من الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين لحظة رمزية كرست دخول الحرب على أوكرانيا مرحلة الاستنزاف، وفق عد من الخبراء والمعلقين الألمان والأوروبيين، في ظل غياب أي فرصة لحل دبلوماسي في الأفق المنظور.
قال بايدن إنّه سيسعى إلى تحديد "الخطوط الحمر" في العلاقات مع الصين وذلك قبيل لقائه بالرئيس تشي جينبينغ. بايدن أعلن أن واشنطن ودول (آسيان) سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
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