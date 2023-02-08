 بكين تهدد واشنطن... حدة التوتر وحدود التصعيد؟ | مسائية DW | DW | 07.03.2023

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مسائية DW

بكين تهدد واشنطن... حدة التوتر وحدود التصعيد؟

الصين تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة حملة سياسية لتطويقها واحتوائها وقمعها، وتهدد واشنطن مما وصفته بـ "تجاوز الخط الأحمر" بشأن ملف تايوان... فما حدود التصعيد بين الجانبين، وهل تتحول الحرب الكلامية إلى مواجه عسكرية محتملة؟

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