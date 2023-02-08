بكين تهدد واشنطن... حدة التوتر وحدود التصعيد؟

بايدن يسعى خلال قمة آسيان لوضع "خطوط حمراء" مع الصين

قال بايدن إنّه سيسعى إلى تحديد "الخطوط الحمر" في العلاقات مع الصين وذلك قبيل لقائه بالرئيس تشي جينبينغ. بايدن أعلن أن واشنطن ودول (آسيان) سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".