بكين تهدد بـ"إجراءات مضادة" إذا نشرت واشنطن صواريخ في آسيا

حذّرت الصينُ الولاياتِ المتحدة اليوم الثلاثاء (6 آب/ أغسطس 2019) من مغبّة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً أيضا دول المنطقة، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون "حذرة".

وكان زير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر قد قال يوم السبت في أستراليا إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، ربما خلال شهور. يأتي ذلك في أعقاب انسحاب واشنطن رسميا الأسبوع الماضي من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تم التوقيع عليها مع الاتحاد السوفيتي في 1987، خلال فترة الحرب الباردة والتي تحظر الصواريخ التي تطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

وردًا على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة تقليديّة جديدة متوسّطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي أقلّته إلى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمرّ أسبوعًا "نعم (...) نُريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت". وأضاف لصحافيّين رافقوه في جولته "أفضّل أن يتمّ ذلك خلال أشهر، لكنّ هذه الأمور تستغرق عادةً وقتًا أطول من المتوقّع". ولم يُحدّد إسبر المكان الذي تعتزم فيه واشنطن نشر تلك الأسلحة، متابعًا "لا أريد التكهّن (...) إنّها أمور نناقشها دائمًا مع الحلفاء".

وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر

واعتبر إسبر أنّ على الصين ألا تفاجأ بالخطط الأمريكية، وقال "ينبغي ألا يشكّل ذلك مفاجأةً لأنّنا نتحدث عنه منذ وقت غير قصير. أود أن أؤكّد أنّ ثمانين في المئة من ترسانتهم مؤلّف من أسلحة تشملها معاهدة الأسلحة المتوسطة. ليس مفاجئا اذا أن نبدي رغبتنا في قدرات مماثلة".

وقال فو كونغ المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن بكين "لن تقف مكتوفة اليدين". وأضاف للصحفيين "إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في هذا الجزء من العالم، على أعتاب الصين، ستكون الصين مضطرة لاتخاذ إجراءات مضادة".

وأضاف "أدعو جيراننا إلى التحلي بالحكمة وعدم السماح للولايات المتحدة بنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيهم. ولم يحدد فو كيف سترد الصين لكنه قال "كل شيء سيكون مطروحا على الطاولة" إذا سمح حلفاء الولايات المتحدة بنشر الصواريخ.

وكانت روسيا قد أمس الاثنين إنها ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في آسيا. وسئل سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن احتمال نشر الولايات المتحدة صواريخ فقال إن روسيا لا تعتزم الدخول في سباق تسلح مع واشنطن ولكنها سترد بشكل دفاعي على أي تهديدات.

وقال في مؤتمر صحفي "إذا بدأ نشر أنظمة أمريكية جديدة وبالتحديد في آسيا سنتخذ الخطوات المقابلة التي تحقق توازنا مع مثل تلك الإجراءات من أجل التصدي لمثل هذه التهديدات". وقال إن موسكو تتوقع أن تنشر طوكيو قريبا نظام إم كيه-41 الأمريكي لإطلاق الصواريخ في اليابان.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)