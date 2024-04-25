بكين تستدعي سفيرة ألمانيا لديها بسبب اتهامات للصين بالتجسس

بعد اعتقال أربعة مشتبه بهم في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الصين، استدعت بكين السفيرة الألمانية لديها. وهذا ما أكدته الخارجية الألمانية أيضا. يأتي ذلك بعد استدعاء برلين القائم بالأعمال الصيني لديها.

استدعت وزارة الخارجية الصينية إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور، على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية.

وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الخميس واقعة الاستدعاء، وأوضحت أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الصيني أول أمس الثلاثاء إلى مقر الخارجية الألمانية لإجراء محادثة. وأضافت الخارجية الألمانية أنها أوضحت في هذه المحادثة للقائم بالأعمال الصيني "موقف الحكومة الألمانية بشأن التحقيقات الجارية فيما يتعلق بأنشطة التجسس الصينية المشتبه بها".

التجسس.. هل يقوض العلاقات الألمانية الصينية؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكتبت السفيرة الألمانية على منصة إكس: "بعد اعتقال أربعة ألمان هذا الأسبوع بتهمة التجسس لصالح أجهزة استخبارات صينية، تم استدعائي اليوم إلى وزارة الخارجية. هذه خطوة ذات دلالة كبيرة - لكنها فرصة جيدة على أي حال لشرح بعض الأمور: 1) نحن لا نتسامح في ألمانيا مع أي عملية تجسس، بغض النظر عن البلد الذي يأتي منه. 2) نحن نحمي ديمقراطيتنا ودولة القانون باستخدام الوسائل القانونية. 3) يتولى المدعي العام الاتحادي التحقيقات. وفي النهاية، ستبت محكمة مستقلة في الاتهامات".

وكان مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا ألقى القبض على موظف تابع لنائب في البرلمان الأوروبي وكبير مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا، ماكسميليان كراه، للاشتباه في تجسسه لصالح الصين، وصدر أمر اعتقال أول أمس الثلاثاء بحق هذا الموظف وهو ألماني الجنسية.

وجاءت هذه الواقعة بعد وقت قصير من إلقاء السلطات الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص أيضا يحملون الجنسية الألمانية بتهمة الحصول على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا من أجل نقلها إلى الاستخبارات الصينية. وكانت الصين قد نفت تقارير متعلقة بالقبض على جواسيس لها في ألمانيا ووصفتها بأنها افتراء لتشويه السمعة.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)