بكين تحذر من تفش هائل لكورونا وشنغهاي تبدأ فحوصات جماعية

منظمة: حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد والفيروس لن يختفي قريباً

قالت منظمة دولية إن حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد مرة أخرى في الأمريكتين مع تراجع الإجراءات المشددة في أغلب الدول. فيما خلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.