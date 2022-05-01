 بكين تحذر من تفش هائل لكورونا وشنغهاي تبدأ فحوصات جماعية | DW الأخبار | DW | 13.06.2022

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DW الأخبار

بكين تحذر من تفش هائل لكورونا وشنغهاي تبدأ فحوصات جماعية

سارعت السلطات في العاصمة الصينية بكين لاحتواء تفش لكوفيد-19 يعود إلى حانة تشهد إقبالال كبيرا على مدار الساعة.وقررت السلطات إجراء فحوص إلزامية لملايين وعزل الآلاف في عمليات إغلاق محددة الهدف.

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