بكين تحذر من تفش هائل لكورونا وشنغهاي تبدأ فحوصات جماعية

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سارعت السلطات في العاصمة الصينية بكين لاحتواء تفش لكوفيد-19 يعود إلى حانة تشهد إقبالال كبيرا على مدار الساعة.وقررت السلطات إجراء فحوص إلزامية لملايين وعزل الآلاف في عمليات إغلاق محددة الهدف.
ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالنشاط العسكري الصيني "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان، فيما ردت الصين بالتهديد من إمكانية "بدء حرب" إذا ما تمت محاولة فصل تايوان عن الصين.
بسبب شخص واحد، يخضع خمسة آلاف آخرون في العاصمة الصينية بكين للحجر الصحي. والسبب رجل مصاب بفيروس لم يلتزم بقواعد الحجر، ويخضع الآن للتحقيق.
يرى خبراء أن ألمانيا تواجه خطر انكماش اقتصادها لتصبح "رجل أوروبا المريض" بعد أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، خصوصاً بسبب أزمة سلاسل التوريد وتداعيات قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. فما مدى واقعية هذه المخاوف؟
قالت منظمة دولية إن حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد مرة أخرى في الأمريكتين مع تراجع الإجراءات المشددة في أغلب الدول. فيما خلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.
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