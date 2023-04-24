بكين تؤكد اعترافها بـ"سيادة" الدول السوفيتية السابقة عقب انتقادات

أكدت الصين الاثنين (24 نيسان/أبريل 2023) أنها تعتبر كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق "دولاً ذات سيادة"، بعدما أثار كلام لسفيرها في باريس شكك فيه بسيادة البلدان، تنديداً واسعاً في أوروبا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين: "تحترم الصين وضع دولة ذات سيادة في كل الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفيتي". وقالت الناطقة ماو نينغ "تحترم الصين سيادة كل الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وتدعم أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".

وأوضحت "بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت الصين من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول المعنية". ومضت تقول "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، لطالما تمسكت الصين بمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائية".

وكان السفير الصيني في فرنسا لو شاي أعتبر رداً على سؤال لمحطة "أل سي إي" الاخبارية مساء الجمعة حول شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014، أن الجمهوريات السوفياتية السابقة لا تتمتع بالسيادة. وقال إن هذه الدول "ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي لأنه لا يوجد أي اتفاق دولي يكرس وضعها كدول ذات سيادة".

وأثار هذا الكلام تنديداً واسعاً في الدول المعنية وفي الغرب. واعتبر جوزب بوريل مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات "غير مقبولة"، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يفترض أن هذه التصريحات تمثل موقف الصين الرسمي".

وقال مسؤول فرنسي اليوم الاثنين إن السفير الصيني في باريس سيتلقى تقريراً "صارماً للغاية" في وزارة الخارجية اليوم الاثنين.

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دول البلطيق تتحرك

واستدعت دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا واستونيا ولاتفيا) الإثنين مبعوثي الصين لديها على خلفية التصريحات، حسبما أعلن مسؤولون. وسُيطلب من الدبلوماسيين تقديم تفسير حول ما إذا كان "الموقف الصيني بشأن الاستقلال تغير، ولتذكيرهم بأننا لسنا دولاً سوفيتية سابقة إنما الدول التي كانت محتلة من الاتحاد السوفيتي بشكل غير قانوني"، وفق وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرغيس.

وقال نظيره الإستوني مارغوس تساكنا إنه يريد معرفة لماذا "تتخذ الصين موقفا أو تدلي بتصريحات كهذه بشأن دول البلطيق". وأضاف تساكنا متحدثاً في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن من الواضح أن دول البلطيق دول مستقلة ذات سيادة، أعضاء في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأضاف "لكني آمل أن يكون هناك تفسير. لسنا راضون عن ذلك الإعلان".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)