بكتيريا ملوثة للمياه الصالحة للشرب في مطار برلين

لا تزل المشكلات تصيب مطار العاصمة الألمانية الجديد. فبعد الإجراءات التي دامت لسنوات من أجل افتتاحه وتكلفته الباهظة، بالإضافة إلى رصد تسريب في أحد الأسقف مؤخرا، تمّ اليوم اكتشاف بكتيريا غير مرغوب فيها في المياه الصالحة للشرب.

وكشفت الشركة المشغلة للمطار اليوم الثلاثاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) في بيان، إنه تم العثور على بكتيريا قولونية خلال اختبار روتيني لمياه الشرب في الصالة الرئيسية بمطار "برلين-براندنبورغ".

وأوصت الشركة بعدم استخدام المياه في جميع المرافق الصحية في الصالة رقم 1 والصالة الحكومية الخاصة كمياه شرب حتى إشعار آخر. ولم يتضح بعد سبب تلوث المياه.

مشاهدة الفيديو 03:58 هل سيتم افتتاح مطار برلين-براندنبورغ؟

وسيتعين تطهير كافة أنابيب المياه. وقال المتحدث باسم الشركة المشغلة للمطار إن هذا سيستغرق عدة أيام.

ومن المقرر إبلاغ الركاب بالتحذيرات عن طريق مكبرات صوت ومنشورات.

وتنشأ البكتيريا القولونية بشكل طبيعي في الأمعاء وكذلك في الطبيعة، إلا أنها يمكن أن تشير إلى وجود مسببات أمراض أخرى تصيب الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو القيء.

وبالإضافة إلى صالتي المطار، طال تلوث المياه مبنى الشرطة الاتحادية في الموقع وقاعات المعارض القريبة منه.

و.ب/ ع.ج.م (د ب أ)