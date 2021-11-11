 بكتيريا الأمعاء واختلاف الأشخاص | صحتك بين يديك | DW | 12.11.2021

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صحتك بين يديك

بكتيريا الأمعاء واختلاف الأشخاص

كيف تتعامل أجسادنا مع السكريات او الكربوهيدرات وما مدى سرعة رفع الخبز أو المعكرونة لنسبة السكر في الدم لدينا؟ لمعرفة الإجابة لابد من التعرف على طبيعة أجسادنا وما تحويها من اختلافات والتي تلعب بكتيريا الأمعاء دورا كبيرا فيها.

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