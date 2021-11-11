بكتيريا الأمعاء واختلاف الأشخاص

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كيف تتعامل أجسادنا مع السكريات او الكربوهيدرات وما مدى سرعة رفع الخبز أو المعكرونة لنسبة السكر في الدم لدينا؟ لمعرفة الإجابة لابد من التعرف على طبيعة أجسادنا وما تحويها من اختلافات والتي تلعب بكتيريا الأمعاء دورا كبيرا فيها.
لارتفاع مستوى السكر في الدم مسببات مختلفة وله نتائج تهدد الصحة العامة ويلجأ البعض لأدوية وعقاقير تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم مثل الانسولين، بيد أن هناك طرق طبيعية تساعد أيضا على خفض مستوى السكر في الدم.
كشفت واحدة من أكبر الدراسات العلمية العالمية في التغذية أن الكربوهيدرات التي تؤدي لارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم تزيد من مخاطر تعرض القلب لنوبات.
القيلولة أو الغفوة القصيرة بعد تناول الطعام وخاصة وجبة الغذاء قد تتحول لعادة مزمنة لدى الكثيرين. مرضى السكري عليهم أن ينتبهوا إلى أن النعاس وقلة التركيز والوهن العام بعد الطعام دق لجرس إنذار. فماذا يتوجب عليهم فعله؟
في نتيجة يتوقع أن تعيد الأمل إلى العديد من المصابين بمرض السكري، توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي خاص أظهر نتائج "واعدة" وقد يساعد بعض المرضى على التخلص من الأدوية.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول