المستقبل الآن

بكتيريا أمعاء الأم توفر الحماية للطفل

ما تمنحه الأمهات لأطفالهن هو أكثر بكثير من مجرد الحب، فالمزيج من البكتيريا في أمعائها، مهمة لنظام المناعة لدى الطفل. وحتى بعد الولادة يمكن للتغذية بحليب الأم، أن تدعم نمو ميكروبيوم صحي لدى الرضع.