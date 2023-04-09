بكتيريا أمعاء الأم توفر الحماية للطفل

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ما تمنحه الأمهات لأطفالهن هو أكثر بكثير من مجرد الحب، فالمزيج من البكتيريا في أمعائها، مهمة لنظام المناعة لدى الطفل. وحتى بعد الولادة يمكن للتغذية بحليب الأم، أن تدعم نمو ميكروبيوم صحي لدى الرضع.
ذكرت نتائج دراسة ألمانية سويسرية مشتركة أن الفلورا المعوية التي تعيش في أمعاء الإنسان لها تأثير كبير على أسلوب النوم وعدد ساعاته عند الرضع كما عند الكبار، وهو ما قد يشرح أسباب مشاكل النوم عند البشر وطرق علاجها.
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