 بقيمة 600 مليون دولار.. منصور بن زايد يتسلم يخته الخاص″ بلو″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.07.2022

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منوعات

بقيمة 600 مليون دولار.. منصور بن زايد يتسلم يخته الخاص" بلو"

أخيراً، تسلم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي، يخته الضخم الجديد "بلو". ويعد وأحدا من أكبر اليخوت في العالم ومجهز بالكثير من وسائل الرفاهية. وسينضم "بلو" ليخوت أخرى تمتلكها العائلة الإماراتية الحاكمة.

أخيراً، تسلم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يخته الضخم الجديد المسمى بلو (الصورة) وهو أحد أكبر اليخوت في العالم.

تسلم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يخته الضخم الجديد المسمى "بلو" (الصورة) وهو أحد أكبر اليخوت في العالم.

لا يُعتبر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان غريباً على مشهد اليخوت الدولي. حتى مع يخته الأول المسمى "توباز" احتل الملياردير الإماراتي مكانة بين أصحاب أكبر عشرة يخوت في العالم.

واليوم أصبح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات صاحب اليخت الفاخر "بلو" وهو ما قد يحسن من ترتيبه بين أصحاب أكثر اليخوت رفاهية في العالم.

مختارات

بعد استهداف الغرب لبوتين ومقربين منه بعقوبات، وصل يختان للملياردير أبراموفيتش إلى تركيا. وأكد وزير خارجية تركيا أن بإمكان الأولغارش الروس القدوم وممارسة نشاطهم التجاري في تركيا. بيد أنه حدد شروطا لهؤلاء، فما هي؟

يستقبل معرض دوسلدورف للقوارب واليخوت Boot 2010 الزوار المهتمين بكل ما يخص معدات الرياضة المائية إضافة إلى محبي الزوارق وعشاق اليخوت وذلك في الفترة من 23 إلى 31 يناير من الشهر الجاري.

من جانبها، أعلنت شركة بيلدر لورسين Builder Lürssen الألمانية لليخوت الفاخرة على موقعها على الإنترنت عن إتمام التعاقد.

تقول الشركة: "بعد التجربة البحرية الثانية الناجحة لليخت (بلو) في نهاية يونيو/حزيران، غادر يخت شركة لورسين الذي يبلغ طوله 160 متراً حوض بناء السفن في بريمن في 2 يوليو/تموز وشرع في رحلته الأولى إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيقضي الآن موسمه الأول مع مالكه الجديد".

ليس الأكبر ولا الأطول .. لكنه عملاق بالفعل!

عند إلقاء نظرة خاطفة على البيانات الأساسية لليخت "بلو" قد يبدأ العديد من الأوليغارش في إرسال نظرات الحسد إلى صاحب اليخت الجديد.

يبلغ طول اليخت 160 متراً، ويبلغ إجمالي وزنه 15.320 طنا، وهو واحد من "أكثر اليخوت ضخامة" في العالم. لا يفوقه في الضخامة سوى يخت عليشر عثمانوف - رجل أعمال روسي من أصول أوزبكية - ويخت السلطان العُماني هيثم بن طارق آل سعيد، بحسب ما نقل موقع شتيرن الألماني.

لا تزال المعلومات المتعلقة بكافة خصائص اليخت غير متاحة، حيث لم يتم تسليمه إلا مؤخراً، كما أن تعامل حوض بناء السفن الشهير اتسم بالحذر الشديد حيال إتاحة تلك المعلومات للجمهور.

وكتبت المجلة الصناعية "Superyachtfan" أن اليخت "بلو" يوفر مساحة لـ 48 ضيفًا في 24 غرفة وأن طاقم قيادته يتألف من حوالي 80 شخصاً. وتظهر الصور القليلة لليخت أنه يحتوي على مهبطين لطائرات الهليكوبتر.

ويُقال إن تيرينس ديسديل هو المسؤول عن التصميم الخارجي والداخلي لليخت الفاخر. يعمل ديسديل في صناعة اليخوت منذ عام 1973، وشارك أيضًا في تصميم وإنتاج اليخت "إكليبس" لرومان أبراموفيتش، و اليخت "تاتوش" لبول ألين واليخت "السلامة" الذي تعود ملكيته للأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

نصف مليون دولار أمريكي مقابل ملء خزان الوقود

وبحسب تقارير مختلفة، فإن تكلفة بناء "بلو" تخطت 600 مليون دولار أمريكي. تقدر تكاليف التشغيل السنوية لهذا النوع من السفن بحوالي عشرة بالمائة من سعر الشراء.

كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إعادة تزويد يخت مالك مانشستر سيتي بالوقود وحده يكلف 500 ألف دولار أمريكي. كما يتضمن التقرير مزيداً من المعلومات حول اليخت، مثل أنه يضم مسبحاً وصالة ألعاب رياضية ومطاعم متنوعة، وهو أمر لن يكون مفاجئًا بالنسبة ليخوت بهذا الحجم .

ويتحرك اليخت باستخدام نظام الدفع الهجين الذي يعمل بالديزل والكهرباء وهو النظام الذي طورته الشركة المنتجة. كما يشتمل اليخت على محركي ديزل مع علب تروس فردية يمكن أيضًا تشغيلها بالكهرباء فقط عندما تتحرك السفينة ببطء.

تم تصميم نظام المعالجة اللاحقة للعادم المتقدم أيضاً لتقليل مستويات أكسيد النيتروجين وتوليد ضوضاء واهتزاز أقل.

عائلة واحدة .. وثلاث سفن ضخمة

وبجانب مناصبه الرئيسية في الإمارات، يمتلك منصور بن زايد آل نهيان نادي مانشستر سيتي لكرة القدم منذ عام 2009.

وبحسب ما ورد، فقد حل "بلو" محل اليخت القديم "توباز"، والذي سيبحر من الآن فصاعدًا تحت اسم "A +". ويقال إن الشيخ الإماراتي سلم اليخت إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود ، كجزء من صفقة تضمنت أيضاً لوحة دافنشي الشهيرة "سالفاتور موندي".

وعززت الأسرة الحاكمة في أبو ظبي مكانتها بين أغنى هواة اليخوت في العالم بامتلاك "بلو". وفي الوقت الحالي يُعد "عزام"، أطول يخت في العالم، جزءاً من العائلة منذ عام 2013 - وهو لقب رئيس الإمارات الراحل خليفة بن زايد آل نهيان شقيق الشيخ منصور.

كما طلب شقيق آخر هو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان شراء يخت جديد لينضم إلى أسرة اليخوت التي تمتلكها العائلة الحاكمة.

ع.ح./أ.ح

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع