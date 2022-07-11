بقيمة 600 مليون دولار.. منصور بن زايد يتسلم يخته الخاص" بلو"

لا يُعتبر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان غريباً على مشهد اليخوت الدولي. حتى مع يخته الأول المسمى "توباز" احتل الملياردير الإماراتي مكانة بين أصحاب أكبر عشرة يخوت في العالم.

واليوم أصبح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات صاحب اليخت الفاخر "بلو" وهو ما قد يحسن من ترتيبه بين أصحاب أكثر اليخوت رفاهية في العالم.

من جانبها، أعلنت شركة بيلدر لورسين Builder Lürssen الألمانية لليخوت الفاخرة على موقعها على الإنترنت عن إتمام التعاقد.

تقول الشركة: "بعد التجربة البحرية الثانية الناجحة لليخت (بلو) في نهاية يونيو/حزيران، غادر يخت شركة لورسين الذي يبلغ طوله 160 متراً حوض بناء السفن في بريمن في 2 يوليو/تموز وشرع في رحلته الأولى إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيقضي الآن موسمه الأول مع مالكه الجديد".

ليس الأكبر ولا الأطول .. لكنه عملاق بالفعل!

عند إلقاء نظرة خاطفة على البيانات الأساسية لليخت "بلو" قد يبدأ العديد من الأوليغارش في إرسال نظرات الحسد إلى صاحب اليخت الجديد.

يبلغ طول اليخت 160 متراً، ويبلغ إجمالي وزنه 15.320 طنا، وهو واحد من "أكثر اليخوت ضخامة" في العالم. لا يفوقه في الضخامة سوى يخت عليشر عثمانوف - رجل أعمال روسي من أصول أوزبكية - ويخت السلطان العُماني هيثم بن طارق آل سعيد، بحسب ما نقل موقع شتيرن الألماني.

لا تزال المعلومات المتعلقة بكافة خصائص اليخت غير متاحة، حيث لم يتم تسليمه إلا مؤخراً، كما أن تعامل حوض بناء السفن الشهير اتسم بالحذر الشديد حيال إتاحة تلك المعلومات للجمهور.

وكتبت المجلة الصناعية "Superyachtfan" أن اليخت "بلو" يوفر مساحة لـ 48 ضيفًا في 24 غرفة وأن طاقم قيادته يتألف من حوالي 80 شخصاً. وتظهر الصور القليلة لليخت أنه يحتوي على مهبطين لطائرات الهليكوبتر.

ويُقال إن تيرينس ديسديل هو المسؤول عن التصميم الخارجي والداخلي لليخت الفاخر. يعمل ديسديل في صناعة اليخوت منذ عام 1973، وشارك أيضًا في تصميم وإنتاج اليخت "إكليبس" لرومان أبراموفيتش، و اليخت "تاتوش" لبول ألين واليخت "السلامة" الذي تعود ملكيته للأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

نصف مليون دولار أمريكي مقابل ملء خزان الوقود

وبحسب تقارير مختلفة، فإن تكلفة بناء "بلو" تخطت 600 مليون دولار أمريكي. تقدر تكاليف التشغيل السنوية لهذا النوع من السفن بحوالي عشرة بالمائة من سعر الشراء.

كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إعادة تزويد يخت مالك مانشستر سيتي بالوقود وحده يكلف 500 ألف دولار أمريكي. كما يتضمن التقرير مزيداً من المعلومات حول اليخت، مثل أنه يضم مسبحاً وصالة ألعاب رياضية ومطاعم متنوعة، وهو أمر لن يكون مفاجئًا بالنسبة ليخوت بهذا الحجم .

ويتحرك اليخت باستخدام نظام الدفع الهجين الذي يعمل بالديزل والكهرباء وهو النظام الذي طورته الشركة المنتجة. كما يشتمل اليخت على محركي ديزل مع علب تروس فردية يمكن أيضًا تشغيلها بالكهرباء فقط عندما تتحرك السفينة ببطء.

تم تصميم نظام المعالجة اللاحقة للعادم المتقدم أيضاً لتقليل مستويات أكسيد النيتروجين وتوليد ضوضاء واهتزاز أقل.

عائلة واحدة .. وثلاث سفن ضخمة

وبجانب مناصبه الرئيسية في الإمارات، يمتلك منصور بن زايد آل نهيان نادي مانشستر سيتي لكرة القدم منذ عام 2009.

وبحسب ما ورد، فقد حل "بلو" محل اليخت القديم "توباز"، والذي سيبحر من الآن فصاعدًا تحت اسم "A +". ويقال إن الشيخ الإماراتي سلم اليخت إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود ، كجزء من صفقة تضمنت أيضاً لوحة دافنشي الشهيرة "سالفاتور موندي".

وعززت الأسرة الحاكمة في أبو ظبي مكانتها بين أغنى هواة اليخوت في العالم بامتلاك "بلو". وفي الوقت الحالي يُعد "عزام"، أطول يخت في العالم، جزءاً من العائلة منذ عام 2013 - وهو لقب رئيس الإمارات الراحل خليفة بن زايد آل نهيان شقيق الشيخ منصور.

كما طلب شقيق آخر هو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان شراء يخت جديد لينضم إلى أسرة اليخوت التي تمتلكها العائلة الحاكمة.

ع.ح./أ.ح