بقيمة تفوق نصف مليون جنيه.. منزل محرز يتعرّض لسرقة "باهظة"

تعرّض الجزائري الدولي رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لحادث سرقة في منزله حيث استولى اللصوص على ثلاث ساعات فاخرة وعلى مقتنيات أخرى، بقيمة مسروقات 500 الف جنيه استرليني.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "ذا صن" البريطانية مساء السبت فإن اللصوص سرقوا ساعة من نوع ريتشارد ميل بقيمة 230 ألف جنيه، وأخرى من ماركة رولكس دايتونا بقيمة 40 ألفاً، وأخرى من ماركة رولكس داي ديت بقيمة 35 ألفاً، من بيت اللاعب الذي يحصل أسبوعيا على أجر بقيمة 120 ألف جنيه.

ولا يرتدي ساعات ريتشارد ميل الفاخرة سوى نخب ثرية عبر العالم، وهي مصنوعة من أحجار ثمينة، وتوجد لدى لاعبين آخرين كنيمار، نجم باريس سان جيرمان.

كما أخذ اللصوص مبالغ مادية تفوق 50 ألف جنيه، وأساور من ماركة كارتتيي، وقمصان كرة قدم نادرة كان يحتفظ بها النجم الجزائري بقيمة تصل إلى 150 ألفاً.

ولم يكن محرز في البيت عند وقوع السرقة، وتم اقتحام أربعة شقق، واحدة منها للنجم. وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث وقع يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، لكن لم ينشر في الصحافة إلّا نهاية الأسبوع الجاري.

وتعقب اللصوص خط سير محرز بحذر قبل التسلل إلى منزله وسرقة مقتنياته. ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من وقوع سطو مسلح على منزل ديلي آلي لاعب وسط منتخب إنجلترا ونادي توتنهام.

واقتحم رجلان منزل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في شمال لندن حيث كان يقضي فترة العزل مع شقيقه وصديقتيهما. وتعرض آلي لاعتداء لفظي وجسدي خلال الهجوم مما أسفر عن تعرضه لإصابات طفيفة بالوجه.

وتمكن اللصان من سرقة مجوهرات وساعات قبل أن يلوذا بالفرار. وسلم آلي لقطات مصورة لحادث اقتحام منزله إلى الشرطة.

إ.ع/ ع.غ (د ب أ)