بقرار مشترك.. دورتموند يؤكد رحيل "الفتى الذهبي" نهاية الموسم

بعد أربع سنوات من عودته لناديه الأم، بروسيا دورتموند، سيترك لاعب الوسط ماريو غوتسه، صاحب هدف الفوز لألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 في كرة القدم، فريق "الأسود والأصفر" في نهاية الموسم بحسب ما أكد المدير الرياضي للنادي ميشائيل تسورك اليوم السبت (23 مايو/ أيار 2020) لشبكة "سكاي" الرياضية.

وقال تسورك قبل مواجهة فولفسبورغ دون جماهير في الدوري المحلي: "توصلنا إلى اتفاق لعدم استمرار تعاوننا بعد نهاية الموسم". وأصر تسورك على أن القرار كان "مشتركا"، دون إعطاء أي تفاصيل عن وجهة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وأصبح غوتسه بطلا قوميا بعمر الثانية والعشرين عندما سجل هدف الفوز لألمانيا في مرمى الأرجنتين في الوقت الإضافي لنهائي مونديال البرازيل 2014، وأُطلق عليه لقب "الفتى الذهبي"، بيد أنه عجز عن تسلق سلم النجومية خصوصا بسبب مشكلات صحية.

فبعد مرور صعب إلى بايرن ميونيخ، عاد الى دورتموند في 2016. ولم يعتمد عليه المدرب السويسري لوسيان فافر كثيرا هذا الموسم، فشارك أساسيا 5 مرات فقط في 26 مباراة من البوندسليغا ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وينتظر غوتسه، قريبا جدا، مع زوجته آن-كاترين غوتسه (30 عاما) مولودهما الأول، وقد أعلن الزوجان في مارس/ آذار الماضي خبر الحمل، والآن أضحت الزوجة حاملا في الشهر التاسع، بحسب موقع "برومي فلاش".

ص.ش/أ.ع (أ ف ب)