بقذيفة مدفعية وتحية مثيرة للجمهور..صلاح يشعل احتفالات ليفربول

أشعل اللاعب المصري محمد صلاح حماسة الجماهير بعدما أحرز هدفا بتسديدة مذهلة ليستعيد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعدما فاز 2- صفر على تشيلسي في أنفيلد اليوم الأحد( 14 نيسان / أبريل 2019).

ولم يكن الهدف الذي أحرزه صلاح في الشوط الثاني بتسديدة رائعة من 25 مترا في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى تشيلسي هو فقط سبب الحماسة التي انتابت جماهير الملعب أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل أيضا الحركة الغريبة التي قام بها بعد أدائه الهدف.

وقام صلاح بضم يده ورفعها لمستوى الصدر وأغلق عينيه في وضع أقرب لممارسي رياضة اليوغا، بيد أنه رفع رجله اليسرى التي أحرزت الهدف ووضعها على اليمنى في حركة فريدة. وحافظ صلاح على هذه الوضعية حتى عندما اقترب منه لاعبو الفريق لتحيته ما أثار حيرة البعض منهم.

وبعد انتهاء الشوط الأول دون أهداف، وبقليل من الفرص، أرسل غوردان هندرسون تمريرة عرضية ليضع ساديو ماني الكرة برأسه داخل المرمى في الدقيقة 51. وبعد دقيقتين فقط أضاف المهاجم المصري الهدف الثاني وتلقى صلاح الكرة ناحية اليمين وتقدم نحو المرمى قبل أن يطلق قذيفة من خارج المنطقة لتستقر في شباك فريقه السابق.

صلاح ورفاقه "الحمر" يحتفلون بالهدف الجميل

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 لكن الحارس أريزابالاجا أنقذ محاولة جديدة من ماني. واحتفل لاعبو ليفربول والمدرب كلوب بشكل صاخب بعد المباراة في إشارة إلى مدى أهمية هذا الانتصار.

وتناقلت صورة صلاح بوضعه الغريب مواقع التواصل الاجتماعي فيما تسائل العديد عن ماهية هذه الحركة وإلى ماذا ترمز، وعما إذا كانت عن قصد أم أن صلاح قام بها بشكل عفوي.

واستعاد ليفربول صدارة جدول المسابقة بعدما فقدها لصالح مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم حيث رفع الفريق رصيده إلى 85 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وتجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن وبفارق هدف واحد فقط أمام السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم.

ع.أ.ج/ م.س (د ب أ، مواقع التواصل)