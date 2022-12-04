بفوز مستحق على بولندا.. فرنسا تتأهل لربع نهائي مونديال قطر

بلغ المنتخب الفرنسي دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره البولندي 3 1/، اليوم الأحد (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2022)، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة المقامة حاليا في قطر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الفرنسي، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع مبابي رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة هدافي كأس العالم.

وسيواجه المتخب الفرنسي الفائز من المواجهة الأخرى بدور الستة عشر، والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الأحد بين إنجلترا والسنغال.

وحفر المهاجم أوليفييه جيرو أسمه بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب لديوك بتسجيله هدفا في شباك بولندا.

وعادل جيرو مهاجم ميلان الإيطالي الرقم القياسي للأسطورة تييري هنري بتسجيله الهدف رقم 51 في مسيرته الدولية، بعد أن هز شباك أستراليا مرتين خلال الفوز الساحق لبلاده 4/ 1 في مباراته الأولى بمونديال قطر.

ونجح جيرو في هز شباك بولندا، مستغلا تمريرة كيليان مبابي، ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 52 هدفا.

حفر المهاجم أوليفييه جيرو أسمه بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب لديوك بتسجيله هدفا في شباك بولندا.

وهو الهدف الرابع لجيرو (36 عاما) في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 12 يوما على ثنائيته في مرمى أستراليا (4-1) في الجولة الأولى، وبعد ثماني سنوات من هدفه الأول، في دور المجموعات للعرس العالمي في مرمى سويسرا (5-2) عام 2014.

لم يهز جيرو الشباك في مونديال روسيا 2018، لكنه كان صانعا للتتويج باللقب. فقط قبل أشهر قليلة وتحديدا في أيلول/ سبتمبر الماضي، كان جيرو يظن انّ مشاركته في مونديال قطر بعيدة المنال.

قبل عام، لم يكن المدرب ديدييه ديشان يقوم باستدعائه طالما أنّ مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة حاضر للمشاركة. لكن مهاجم ميلان الإيطالي جعل نفسه خياراً دائماً، وفاز بمكانه مرّة أخرى. ثم أدّت إصابة بنزيمة وغيابه عن مونديال قطر بانتزاعه موقعاً أساسياً.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)