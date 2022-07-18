بفوزه على لايبزيغ.. بايرن يتوج بلقب السوبر بدون ليفاندوفسكي

أحرز بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم بعد الفوز 5-3 على مضيفه لايبزيغ اليوم السبت (30 تموز/يوليو 2022).

وفي الظهور الأول الرسمي منذ رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لم يواجه بايرن مشكلة هجومية وهز شباك بطل كأس ألمانيا بسهولة. واحتاج بايرن إلى 14 دقيقة فقط لينتزع التقدم بتسديدة جمال موسيالا من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني، القادم من ليفربول هذا الصيف، الهدف الثاني من مدى قريب بعد تمريرة سيرج غنابري في الدقيقة 31. واختتم الفرنسي بنيامين بافارد أهداف بايرن في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من موسيالا.

وأحيا مارسيل هالستنبرغ آمال لايبزيغ عندما قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 59 من ركلة ركنية من كريستوفر نكونكو. وبعد ذلك بسبع دقائق أعاد غنابري الفارق إلى ثلاثة أهداف.

وحصل داني أولمو لاعب لايبزيغ على ركلة جزاء بعد تدخل من بافارد، ونفذها نكونكو بنجاح في الدقيقة 77. وسجل ماني هدفين آخرين لكن الحكم ألغاهما بداعي التسلل. ومهد أولمو الطريق أمام دقائق أخيرة مثيرة عندما أضاف الهدف الثالث للايبزيغ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 89.

قلص لايبزيغ الفرق وسجل ثلاثة أهداف في مرمى بايرن لكنه فشل في إحراز التعادل.

وبعدما احتسب الحكم أربع دقائق كوقت بدل ضائع، استمر اللعب حتى الدقيقة الثامنة ليسجل البديل ليروي ساني الهدف الخامس ليحتفل بايرن باللقب الثالث على التوالي له في البطولة والعاشر في الإجمالي.



ويستهل بايرن ميونخ مشواره في بطولة الدوري بمواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة المقبل، فيما يحل لايبزيغ ضيفًا على شتوتغارت يوم الأحد.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)