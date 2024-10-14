بفوزها على هولندا.. ألمانيا تبلغ ربع نهائي دوري الأمم

بلغ المنتخب الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه الهولندي 1-0 في ميونيخ، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول.

فاز المنتخب الألماني على ضيفه الهولندي 1 / صفر، اليوم الاثنين (14 تشرين الأول/أكتوبر 2024)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى عشر نقاط ليتصدر المجموعة، بفارق خمس نقاط عن المنتخب الهولندي صاحب المركز الثاني. وسجل جيمي ليفيلينغ هدف المباراة الوحيد للمنتخب الألماني في الدقيقة 64. وبذلك تأهل المنتخب الألماني للدور ربع النهائي في البطولة.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز منتخب المجر على مضيفه البوسنة والهرسك 2 /صفر. ورفع المنتخب المجري رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف هولندا، فيما تجمد رصيد البوسنة عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير. وسجل دومينيك سوبوسلاي هدفا المجر في الدقيقتين 38 و50 من ضربة جزاء.

ودخل المنتخب الألماني المباراة بالعديد من الوجوه الجديدة في كافة المراكز، حيث تولى أوليفير باومان، حارس هوفنهايم، مهمة خلافة تير شتيغن المصاب، فيما تواجد أنجيلو شتريلر، لاعب وسط شتوتغارت، و زميله الجناج جيمي ليويلينغ على الجهة اليسرى، والمهاجم تيم كليندينست.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط ليسجل المنتخب الألماني هدفا عن طريق ليفيلينغ، حيث أخطا ميكي فان دي فين، مدافع المنتخب الهولندي، في إبعاد الكرة ليضغط عليه الجناح سيرجي غنابري، لتصل الكرة إلى ليويلينغ الذي سددها مباشرة في شباك الحارس بيرت فيربروجين.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو (فار) ليتبين تسلل غنابري قبل تنفيذ هجمة الهدف.

ومرر ليفيلينغ كرة رائعة لكليندينست داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخيرة أمسك بها فيربروجين بسهولة في الدقيقة التاسعة.

وسدد ماكسيمليان ميتلشتات، مدافع المنتخب الألماني، كرة قوية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء هولندا، ليتصدى لها فيربروجين ببراعة في الدقيقة 15.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة للمنتخب الألماني على مجريات المباراة، حيث لم يبادله منافسه الهولندي الهجمات، وظل الأمور على نفس الحال حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني سعيه لتسجيل هدف التقدم، فيما واصل المنتخب الهولندي الحفاظ على منطقة جزائه مع تألق حارس مرماه فيربروجين في مواجهة الضغط.

وبمرور الوقت ظهر الإرهاق واضحا على لاعبي الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يتم شن العديد من الهجمات على مرمى كل من باومان وفيربروجين.

جيمي ليفيلينغ ورفاقه يحتفلون بهدف الفوز على هولندا صورة من: Revierfoto/IMAGO

وفي الدقيقة 64 أسفر الضغط الألماني عن تسجيله الهدف الأول عن طريق ليويلينغ، حيث وجه كليندينسنت ضربة رأس بتجاه المرمى، ليردها الدفاع الهولندي، لتصل إلى ليفيلينغ الذي سددها قوية في شباك فيربروجين.

وضاعت فرصة خطيرة للمنتخب الهولندي في الدقيقة 77، حينما سدد تشافي سيمونز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بالعارضة وتضيع فرصة تعديل النتيجة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، محاولات عدة من الجانب الهولندي لتعديل النتيجة، وغلب الأداء البدني والتدخلات القوية على أسلوب لعب الفريقين، لكن ذلك لم يؤثر على النتيجة حيث أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ألمانيا على هولندا 1 / صفر.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)