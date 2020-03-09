 بفضل يورغن كلوب لاعب يحمل قميص دورتموند! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بفضل يورغن كلوب لاعب يحمل قميص دورتموند!

قبل أن يحمل قميص دورتموند، كان الدولي الألماني إيمري شان يحمل قميص ليفربول الإنجليزي وذلك لمدة أربعة مواسم، ثلاثة منها تحت قيادة المدرب يورغن كلوب. شان كشف لأول مرة عن من يعود له الفضل في هذا الانتقال!

UEFA Champions League l BVB v PSG | Emre Can (AFP/T. Schwarz)

في فترة الانتقالات الشتوية انتقل الدولي الألماني إيمري شان (26 عاما) إلى دورتموند الألماني قادما من يوفينتوس تورين الإيطالي. صفقة أظهر هذا الموسم كانت مربحة للنادي الألماني الذي أنفق 25 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعب سرعان ما تحول إلى أحد مفاتيح قوته الضاربة، وهو لا يقل خطورة عن زميليه سانشو أو إيرلينغ هالاند، وإن كان اسمه لا يلمع مثلهما كثيرا على صفحات الإعلام.

مختارات

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن فريقه يضع بعض الشروط، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات. فيما يقترب "الريدز" بشكل كبير للغاية من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. (25.02.2020)

وكأنها مسألة وقت فقط بأن تلعب مباريات كرة القدم في القارة العجوز بدون جمهور، فإيطاليا وبعدها فرنسا أطلقتا صافرة البداية. في ألمانيا تخرج توصيات المسؤولين بالمشاركة في أي تظاهرات كبرى ومباريات بوندسليغا أولها. كيف ذلك؟ (09.03.2020)

بعد الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند في مسابقة دوري أبطال أوروبا، تعرض مدرب فريق باريس سان جيرمان لكثير من الانتقادات، بعضها كان خارج اللياقة، كتلك التي صدرت عن شقيق مدافع الفريق الباريسي بريسنيل كيمبيمبي. (20.02.2020)

محق من قال خير الأمور أوسطها. فلا يجوز الغلو ولا التقصير. هذا ما ينطبق على حالة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي. سلسلة إصاباته لها سبب غريب. تطلعنا عليها صحيفة فرنسية. (06.03.2020)

الآن وبعد أشهر قليلة من الصفقة يكشف إيمري شان عبر صحيفة "كيكر" الألمانية أن الفضل في انتقاله إلى دورتموند يعود بالأساس لشخص معين، وهو مدرب ليفربول الحالي ودورتموند السابق يورغن كلوب.

يورغن كلوب قدم شهادة طيبة بحقه، خاصة وأنه يعرفه جيدا فقد لعب تحت قيادته وذلك بين عامي 2015 و2018، مع العلم أن شان وصل إلى قلعة ليفربول سنة قبل ذلك أي في عام 2014.

وأضاف لاعب خط الوسط في حواره مع المجلة الألمانية في عددها الصادر الاثنين (التاسع من مارس/ آذار 2020) أنه حينها حصل على "ثلاثة عروض من الدوري الإنجليزي، من بينها عرض من مانشستر يونايتد". لكنه "لم يفكر في الأمر "ولو لدقيقة واحدة بسبب تاريخه مع ليفربول" يقول شان.

أما بالنسبة لدورتموند فالأمر مختلف، لأنه كان دائما يشعر بـ "محبة كبيرة" اتجاه هذا النادي، ولا عجب في ذلك لأن عقلية ليفربول، فريقه السابق، وفريق دورتموند متشابهة كثيرا، بل ويكفي أن مدربه آنذاك كان قادما منه. 

و.ب

  • Fußball FIFA Weltfußballer-Wahl | Trainer des Jahres Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/M. Bertorello)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أفضل مدرب لعام 2019

    توج مدرب ليفربول يورغن كلوب موسمه الناجح بحصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019. المدرب الألماني قاد ليفربول لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم واحتلال مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    متوجا على عرش الكرة الأوروبية

    بعد فشله عدة مرات في التتويج بدوري أبطال أوروبا، ابتسم الحظ أخيرا للساحر الألماني يورغن كلوب في رفع الكأس ذات الأذنين رفقة فريقه ليفربول واعتلاء عرش الكرة الأوروبية في موسم 2018/2019 . ليفربول فاز في النهائي على خصمه العنيد توتنهام بهدفين لصفر وأزاح قبله عمالقة أوروبا مثل برشلونة.

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

  • Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona | Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/C. Brunskill)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    معجزة "انفيلد"

    أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.


مختارات

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

مرتين، خسر كلوب نهائي "الأبطال"، وكان الخروج أيضا وشيكا في نصف النهائي بعد هزيمة موجعة أمام برشلونة بثلاثية . لكن كلوب لا يستسلم، لينجح في إحراز لقب دوري الأبطال ويتوج موسمه الناجح بجائزة أفضل مدرب في العالم. (24.09.2019)  

مواضيع ذات صلة

Bundesliga RB Leipzig gegen Werder Bremen

ليفربول يقترب بقوة من خطف نجم لايبزيغ الألماني 09.03.2020

تركض العديد من الأندية الألمانية حاليا وراء الدولي الألماني تيمو فيرنر، ألأمر الذي فتح الباب على مصرعيه لإشاعات حول اقتراب اللاعب من معقل هذا الفريق أو ذاك، غير أن المعطيات المتوفرة حاليا ترجح كفة ليفربول بقوة.

Fußball Bundesliga | Schalke 04 v RB Leipzig | Timo Werner

قرار كلوب يحسم وجهة مهاجم لايبزيغ فيرنر! 28.02.2020

فيما تجذب موهبة نجم لايبزيغ تيمو فيرنر اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة ، كشف تقرير صحفي أن المهاجم الألماني يُفضل الانتقال إلى ليفربول إلاّ أن الأمر يتوقف على مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب. فكيف ذلك؟

Fussball Champions League l Red Bull Salzburg vs Liverpool - Jürgen Klopp

كلوب: هذه شروطي للتعاقد مع لاعبين جدد! 25.02.2020

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن فريقه يضع بعض الشروط، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات. فيما يقترب "الريدز" بشكل كبير للغاية من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ليفربول يقترب بقوة من خطف نجم لايبزيغ الألماني

بفضل يورغن كلوب لاعب يحمل قميص دورتموند!

مباريات أشباح ـ فوضى الرياضة الألمانية في زمن كورونا!

بوندسليغا- بايرن يهزم أوغسبورغ ويحكم قبضته على صدارة الدوري

بوندسليغا: دورتموند يتألق وينتزع المركز الثاني من لايبزيغ المتعثر

بوندسليغا.. ليفركوزن يستمر في التألق ولايبزيغ يتعثر