  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
علومعالمي

بفضل الذكاء الاصطناعي.. اكتشاف آلاف الفيروسات الجديدة

١٤ أكتوبر ٢٠٢٤

في نتيجة يتوقع أن تفتح الباب أمام فهم أكبر لمجموعة من الأمراض الغامضة وتطوير استراتيجات علاجية في المستقبل القريب، اكتشف علماء آلاف الفيروسات الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

https://p.dw.com/p/4llae
الذكاء الاصطناعي يساعد في الكشف عن فيروسات جديدة.
عالم الفيروسات مازال غامضا بشكل كبير، صورة أرشيفية.صورة من: molekuul/IMAGO

يبدو أن عالم الفيروسات ما يزال يخفي الكثير من الأسرار، التي تكشف عن نفسها مع مرور الوقت بفضل تقدم تقنيات البحث. فقد نجح باحثون باستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف أكثر من 70 ألف من الفيروسات التي لم تكن معروفة من قبل، وكثير منها لا تشبه الأنواع المعروفة سابقا، حسب ما أشارت إليه مجلة "نيتشر" العلمية، نقلا عن دراسة حديثة نشرتها مجلة "سيل".

وأضافت المجلة العلمية المتخصصة أن باحثين دوليين حددوا فيروسات الحمض النووي الريبوزي باستخدام علوم الجينوم، إذ تم أخذ عينات من جميع الجينومات الموجودة في البيئة، ودون الحاجة إلى زراعة فيروسات فردية.

وأردفت المجلة الرائدة في العلوم أن هذه الطريقة الجديدة تظهر إمكانات الذكاء الاصطناعي الواعدة للكشف عن ما يعرف بـ"المادة المظلمة" في عالم الفيروسات، والكثير من المعلومات عن بنيتها.

وقال عالم الفيروسات أرتيم بابايان بجامعة تورنتو الكندية إن عدد أنواع الفيروسات غير المكتشفة كبير جدا، حيث إن بعضها قد يسبب المرض لدى البشر. وأضاف في تصريحات نقلها موقع قناة "برو زيبن Pro7" الألمانية أن تحديد خصائص الفيروسات قد يساعد في تفسير الأمراض الغامضة.

ويتضمن نموذج الذكاء الاصطناعي أداة للتنبؤ بالبروتين تدعى "إي إس إم فولد" تم تطويرها بواسطة باحثين من "ميتا" (فيسبوك سابقا). ويتم فحص الجينومات في بيئتها الطبيعية ولا تتم زراعتها، وفق موقع قناة "برو زيبن Pro7" الألمانية.

وساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الآلاف من الفيروسات، التي تحتوي على الحمض النووي الريبوزي، بما في ذلك فيروسات توجد في بيئات قاسية مثل الينابيع والبحيرات المالحة والهواء.

وقالت جاكي ماهار عالمة الفيروسات من أستراليا إن هذا النهج الجديد "واعد حقا لتوسيع المجال الفيروسي"، حيث سيساعد العلماء على فهم أصول الفيروسات وكيف تطورت مع مرور الوقت.

أما عالم الفيروسات أرتيم بابايان، فإنه يعتقد أن توسيع مجموعة الفيروسات المعروفة سيسهل من مهمة العثور على المزيد من الفيروسات المشابهة. وأضاف: "فجأة يمكنك رؤية أشياء لم تكن تراها من قبل"، حسب ما أوردته مجلة "نيتشر" العلمية المتخصصة.

ر.م 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

قد يتفاقم انتشار المرض بسبب تغير المناخ.

وفاة أمريكي بمرض نادر ناجم عن لسعة بعوض

وفاة أمريكي بمرض نادر ناجم عن لسعة بعوض

لقي رجل أمريكي مصرعه جراء مرض نادر ناجم عن لسعة بعوض. ويُشكل المرض خطرا أكبر على من هم دون 15 عاما أو فوق 50 عاما. فيما أثارت الوفاة المخاوف بشأن الأمراض التي تنقلها الحشرات، وتبعات التغير المناخي.
منوعات٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

البحث عن الفيروسات في منطقة الأمازون

البحث عن الفيروسات في منطقة الأمازون

يتغلغل البشر بشكل أعمق في موائل الحيوانات البرية، وما يزيد الخطر هنا هو تعاملنا مع مسببات أمراض مجهولة. في مدينة ماناوس في البرازيل، يدرس الباحثون الفيروسات التي يمكن أن تمثل خطورة على حياة الإنسان.
علوم٩ أبريل ٢٠٢٣06:10 دقيقة
DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - فوائد الفيروسات والبكتيريا ومواضيع أخرى

المستقبل الآن - فوائد الفيروسات والبكتيريا ومواضيع أخرى

الفيروسات والبكتيريا تسبب الأمراض أحياناً، لكنها غالباً ما تكون مفيدة. تعمل البكتيريا الموجودة في أمعاء الأم على رفع مناعة الطفل قبل ولادته. ويمكن للفيروسات أيضاً المساعدة في استعادة المواد الخام القيمة من النفايات الإلكترونية.
علوم٧ يناير ٢٠٢٤26:06 دقيقة