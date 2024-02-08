"سيطرة نسائية"... انطلاق كرنفال الشوارع على ضفاف نهر الراين

بموسيقى وغناء وعروض حيّة.. ينطلق كرنفال الراين، الذي يعتبر من أبرز الاحتفالات التقليدية في ألمانيا، في العديد من مدن الراين مع فايبرزناخت" أو كما يسمى "ليلة النساء". فما قصة هذا اليوم وما هي طقوسه؟

كرنفال الراين هو واحد من أكبر وأشهر الاحتفالات في ألمانيا، ويُعقد سنوياً في مدن عدة على ضفاف نهر الراين مثل كولونيا، دوسيلدورف، وماينز. يجذب هذا الكرنفال الملايين من الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالمواكب الضخمة، والموسيقى الحيّة، والرقص، والأزياء المبتكرة، و الأجواء الاحتفالية الفريدة.

ويبدأ كرنفال الراين رسمياً في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في الساعة الحادية عشر وأحد عشر دقيقة صباحاً، ولكن ذروته تكون في الفترة ما بين يوم الخميس الذي يسبق أربعاء الرماد وحتى يوم الأربعاء الرماد من شهر شباط/ فبراير ليصل نهاية موسم الكرنفال، ويمثل هذا اليوم بداية العد التنازلي للصوم الكبير لدى المسيحيين.

وتشهد مدن الراين كرنفال الشوارع اليوم الخميس 8 شباط/ فبراير مع استعدادات أمنية واسعة. وتبلغ ذروة الكرنفال في الساعة 11:11 صباحًا في كولونيا ودوسيلدورف وماينز، من بين مدن أخرى، مع ما يعرف "Weiberfastnacht" المعروف أيضاً بـ "ليلة النساء"، وهو يوم يُحتفل به في العديد من المناطق ذات التقاليد الكرنفالية في ألمانيا، ويُعتبر البداية الرسمية للكرنفال الشعبي، ويقام الخميس قبل أربعاء الرماد، مما يمثل بداية العد التنازلي للصوم الكبير المسيحي.

"ليلة االنساء"

تقوم النساء بقص ربطات العنق للرجال الذين يلتقين بهم في الشارع أو في العمل كعلامة على السلطة صورة من: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

في هذا اليوم، تقوم النساء باقتحام مباني البلديات في العديد من المدن والمناطق ويقمن بالسيطرة عليها بشكل رمزي، ويحتفلن بطرق متنوعة تشمل ارتداء الأزياء التنكرية، الغناء، الرقص، والمشاركة في العروض والمواكب.

ومن أبرز التقاليد المميزة لـ"Weiberfastnacht" هو أن تقوم النساء بقص ربطات العنق للرجال الذين يلتقين بهم في الشارع أو في العمل كعلامة ممارستهن للسلطة المؤقتة في هذا اليوم، وغالباً ما يُعطى للرجل قبلة كمكافأة أو كتعويض، بحسب ما نشره موقع (شتيرن) الألماني.

ويعد "ليلة النساء" فرصة للتجمع والاحتفال ويظهر الجانب الفكاهي والمرح للثقافة الألمانية. وتتواصل الاحتفالات طوال اليوم وغالباً ما تستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، مما يعكس الطبيعة المرحة للكرنفال، حيث يجتمع الناس من جميع الأعمار والخلفيات للاحتفال بالتقاليد والثقافة المحلية. ويُعتبر يوم "اثنين الورود" في الأسبوع التالي، الذي يُعقد قبل "أربعاء الرماد" مباشرةً، الذروة الحقيقية للكرنفال الشعبي، حيث ينتهي معه الاحتفال الملون.

في أيام الكرنفال، تتحول المدن إلى مسارح كبيرة تعج بالحياة والنشاط، حيث يتم التخطيط للفعاليات بعناية لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع. لذا تقوم السلطات بتنفيذ إجراءات مشددة تشمل توفير قوات الأمن والخدمات الطبية للتعامل مع أي طارئ

.ر.ض