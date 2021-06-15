بـ"نيران صديقة".. "الديوك" الفرنسية تضرب حلم "الماكينات" الألمانية

وجه المنتخب الفرنسي لكرة القدم لطمة جديدة إلى نظيره الألماني وتغلب عليه 1 / صفر اليوم الثلاثاء (15 حزيران/يونيو 2021) في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأفسد المنتخب الفرنسي (الديوك الزرقاء) عودة كل من ماتس هوملز وتوماس مولر إلى المشاركة مع المنتخب الألماني (مانشافت) في المباريات الرسمية بعد أكثر من عامين ونصف العام.

وعلى استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، حسم المنتخب الفرنسي، حامل اللقب العالمي، لصالحه واحدة من أصعب العقبات في طريقه نحو حلم الجمع مجددا بين لقبي أوروبا والعالم.

وحرم الحكم الفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء بعد أن ركض أسرع من هوملز للحاق بكرة طويلة في الدقيقة 78 كما ألغى هدفا آخر لمنتخب فرنسا سجله كريم بنزيمة بسبب التسلل.

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وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة (مجموعة الموت) ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف نظيره البرتغالي الذي افتتح مباريات المجموعة في وقت سابق اليوم بالفوز الكبير 3 / صفر على نظيره المجري.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق النيران الصديقة حيث سجله ماتس هوملز مدافع المانشافت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

وهذه المرة الاولى التي يتلقى فيها منتخب الـ"مانشافت" بطل اوروبا ثلاث مرات، آخرها عام 1996، الخسارة في مباراته الافتتاحية في كأس أوروبا في 11 مشاركة (خمسة انتصارات ومثلها تعادلات سابقًا).



خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)