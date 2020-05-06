 بـ″المدق إذا غاب المفتاح″.. مكافحة الجريمة في الاتحاد الأوروبي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.04.2021

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سياسة واقتصاد

بـ"المدق إذا غاب المفتاح".. مكافحة الجريمة في الاتحاد الأوروبي

تحت غطاء أعمال قانونية تعمل الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي. نحو 140 مليار يورو هي أرباح العصابات في الاتحاد في عام 2019 فقط. إذ حتى جائحة كورونا لم تسلم من استغلال تلك العصابات، التي زوّرت تقريبا كل شيء!

مع ظهور الوباء دخلت الجرائم أكثر إلى العالم الرقمي، بحسب ما تقول يوهانسون. وهو اتجاه كان معروفا قبل ظهور الجائحة. ورغم تأكيدها إلى وجوب ضمان الحقوق الشخصية والأساسية لكل مواطن، إلا أنه من الضروري توفر إمكانية قانونية إلى الوصول إلى البيانات المشفرة.

في طريقها لمكافحة الجريمة المنظمة، لا ترغب مفوضية الاتحاد الأوروبي في توفير تدريب أفضل للشرطة والعاملين في العمل الاجتماعي فحسب، بل تريد أيضا وضع قوانين جديدة.

محل بيع الزهور الصغير في الشارع، مطعم السوشي الياباني، شركة البناء أو محل حلاقة الشعر، كلها يمكن أن تكون مكانا لنشاط إجرامي، كما تقول إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية. وتوضح كيف أن الجماعات التي تسعى لتحقيق أهداف غير مشروعة والتي تعرف تحت مسمى "الجريمة المنظمة" موجودة في كل مكان. كما أن 80 بالمئة من الجريمة المنظمة في أوروبا تنشط تحت مظلة مثل هذه الأعمال التجارية القانونية.

ومن أجل مكافحة هذه المشكلة، قدمت السويدية إيلفا يوهانسون مع زميلها اليوناني مارغريتيس شيناز، نائب في رئاسة الاتحاد الأوروبي، استراتيجية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

تقول يوهانسون إن الجريمة المنظمة من أكبر الأخطار على المجتمع. وتصف عصابات الجريمة المنظمة على "أنها كبيرة، وقوية وليس عندها حدود. وتستعمل المزيد والمزيد من العنف الشديد وحتى التعذيب والقتل من أجل تحقيق هدفها: المال". 

مختارات

في أغسطس/ آب الماضي رصد تقرير لـ "منظمة الشرطة الجنائية الدولية" (الإنتربول) تصاعداً في الهجمات الإلكترونية التي تستغل جائحة كورونا. المنظمة الدولية تحذر هذه المرة من عمليات "بيع للقاحات مزورة أو مسروقة".

تعتزم الحكومة الألمانية من خلال تعديل قانوني تسهيل ملاحقة المتورطين في جرائم غسيل الأموال بغض النظر عن نوع الجريمة. لكن القانون الجديد بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يدخل حيز التنفيذ. فما تفاصيل هذا القانون؟

قالت شبكة من الصحفيين الاستقصائيين إنها حصلت على مجموعة من الملفات المسربة تكشف عن نقاط ضعف كبيرة في الحرب العالمية ضد عمليات غسل الأموال الدولية.

الجريمة المنظمة وكورونا

في الحقيقة، بلغت الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها هذه العصابات في عام 2019 ما لا يقل عن 139 مليار يورو، وهو ما يقرب من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بأكمله. ووفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تحصل هذه العصابات على ها الدخل غير المشروع من تسعة نشاطات داخل الاتحاد الأوروبي: الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاحتيال، والجرائم البيئية، وتجارة الأسلحة غير المشروعة، وتجارة التبغ غير المشروعة، والجرائم الإلكترونية وجرائم الممتلكات.

وحتى الآن صودر واحد بالمائة فقط من الأرباح غير المشروعة لهذه العصابات. تقول يوهانسون: "علينا السعي وراء الأموال". تريد مفوضية الاتحاد الأوروبي تحقيق ذلك من خلال جعل السلطات المحلية في دول الاتحاد الأوروبي العمل فيما بينها بشكل أفضل.

أزمة كورونا أظهرت سرعة تكيف هذه العصابات الإجرامية مع التغييرات في العالم. وبحسب وكالة إنفاذ القانون الأوروبية Europol فقد تم تزوير كل شيء تقريبا كان ضروريا مع ظهور الوباء، من اختبارات، تطعيمات ، وأقنعة طبية. وترى يوهانسون خطرا كبيرا يطال الشركات التي تعاني من الوباء ماليا، إذ أنها معرضة لخطر تسلل العصابات الإجرامية للسيطرة عليها.

"المدق إذا غاب المفتاح"

مع ظهور الوباء دخلت الجرائم أكثر إلى العالم الرقمي، بحسب ما تقول يوهانسون. وهو اتجاه كان معروفا قبل ظهور الجائحة. ورغم تأكيدها إلى وجوب ضمان الحقوق الشخصية والأساسية لكل مواطن، إلا أنه من الضروري توفر إمكانية قانونية إلى الوصول إلى البيانات المشفرة. ووفقا ليوهانسون، فإن 85 بالمئة من جميع الأدلة الآن رقمية "نحن بحاجة إلى أدوات رقمية لتفح الأبواب الرقمية. أكيد يجب علينا أخذ مفاتيح لفتح هذه الأبواب، ولكن في حال تعذر ذلك علينا استعمال المدق".

إحدى الأهداف التي تريد إيلفا يوهانسون المضي تحقيقها هو تجريم أكبر لجرائم الاتجار بالبشر. على سبيل المثال، يمكن معاقبة زبون إذا دفع مالا بعد علمه أن امرأة أجبرت على ممارسة الدعارة.

غالبية المتضررين من الاتجار في البشر هن النساء والفتيات اللواتي يتم استغلالهن جنسيا.

زميل يوهانسون، نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس يؤكد على مدى أهمية القدرة على معالجة البيانات الرقمية بشكل قانوني. بعد الهجوم على قاعة حفلات باتاكلان في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، كانت البيانات في هاتف خلوي تم العثور عليه في سلة مهملات حاسمة لملاحقة الجناة.

في طريقها لمكافحة الجريمة المنظمة، لا ترغب مفوضية الاتحاد الأوروبي في توفير تدريب أفضل للشرطة والعاملين في العمل الاجتماعي فحسب، بل تريد أيضا وضع قوانين جديدة. أحد الأهداف التي تريد إيلفا يوهانسون المضي في تحقيقها هو تجريم أكبر لجرائم الاتجار بالبشر. على سبيل المثال، يمكن معاقبة زبون إذا دفع مالا بعد علمه أن امرأة أجبرت على ممارسة الدعارة.

النساء والفتيات الضحايا الأكثر

تقول يوهانسون إن الجريمة المنظمة من أكبر الأخطار على المجتمع. وتصف عصابات الجريمة المنظمة على أنها كبيرة، وقوية وليس عندها حدود. وتستعمل المزيد والمزيد من العنف الشديد وحتى التعذيب والقتل من أجل تحقيق هدفها : المال.

إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية

مثل هذا الاقتراح القانوني المحتمل هو جزء من استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر. إذ أن غالبية المتضررين من الاتجار في البشر هن النساء والفتيات اللواتي يتم استغلالهن جنسيا. كما توضح الأرقام أن نصف هؤلاء الضحايا من مواطني الاتحاد الأوروبي، كما أن 75 بالمئة منهم أطفال مواطنون في الاتحاد الأوروبي. وأن 70 بالمئة من الجناة هم مواطنون من الاتحاد الأوروبي أيضا. 

من أجل مساعدة الضحايا ترغب مفوضية الاتحاد الأوروبي حمايتهم ودعمهم بشكل أفضل في المستقبل، لأن بعض الضحايا هم في أماكن لا يمكن توقعها: المرأة التي تنظف الأرضية في شركة قانونية، أو شخص يعمل في البناء المجاور أو فتيات يمكن العثور عليهن في الشارع في وقت متأخر من الليل. تختم يوهانسون بالقول إن عصابات الجريمة المنظمة تملك شعورا أنها يمكن لها الإفلات من العقاب. يجب أن يتغير ذلك.

مارينا شتراوس/ ع.خ

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


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