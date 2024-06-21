بغياب مبابي .. تعادل فرنسا وهولندا يؤجل حسم المجموعة الرابعة

بعد مباراة مثيرة، خصوصا في شوطها الثاني خيم التعادل السلبي على مواجهة هولندا وفرنسا، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا. فيما منيت بولندا بخسارة موجعة أمام النمسا، التي أحيت آمالها في بلوغ ثمن النهائي.

خيم التعادل السلبي على مواجهة هولندا وفرنسا، مساء الجمعة (21 يونيو/ حزيران 2024)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"المقامة حاليا في ألمانيا.

وهذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في البطولة القارية، حيث فازت فرنسا بركلات الترجيح في ثمن نهائي عام 1996، في حين حسمت هولندا مباراتي دور المجموعات (3-2 عام 2000 و4-1 عام 2008).

وغاب عن المباراة نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي تعرض لكسر بأنفه في المباراة السابقة. ولم يبارح مبابي مقاعد البدلاء بعدما تدرب بقناع مستوحى من ألوان العلم الفرنسي الخميس، لكن المدرب ديدييه ديشان قرر عدم المخاطرة باشراكه.

كما ألغى الحكم في الشوط الثاني هدفا سجله من تسديدة قوية النجم الهولندي الشاب تشافي زيمونز في الدقيقة 69 بسبب وجود مواطنه دنزل دمفريس في موقف تسلل، حيث كان دمفريس بالقرب من الحارس الفرنسي مينيان، وأكد صحة القرار حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"

وأضاع الفريقان، خصوصا المنتخب الفرنسي العديد من الفرص للتسجيل، لتصبح المباراة هي الوحيدة حتى الآن التي تخرج بالتعادل السلبي في يورو 2024.

وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى أربع نقاط، ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن نظيره الهولندي صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب النمسا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب بدون رصيد من النقاط قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

ويلعب المنتخب الهولندي مع نظيره النمساوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يلعب المنتخب الفرنسي في اليوم ذاته مع نظيره البولندي.

النمسا تفوز على بولندا بالثلاثة

احتفال لاعبي النمسا بالهدف الأول في شباك بولندا في يورو 2024 على ملعب برلين الأولمبي (21/6/2024) صورة من: Kieran McManus/IMAGO/Shutterstock

وكانت النمسا قد أحيت آمالها في تخطي دور المجموعات بفوزها المستحق على بولندا 3-1 على الملعب الاولمبي في برلين. وسجل مدافع فينورد الهولندي غيرنوتت تراونر (9) ولاعب وسط لايبزيغ الألماني كريستوف باومغارتنر (66) ومهاجم إنتر الإيطالي ماركو أرناوتوفيتش (78 من ركلة جزاء) أهداف النمسا، فيما أحرز مهاجم اسطنبول باشاك شهير التركي كرشيشتوف بيونتيك (30) هدف بولندا.

وعوّضت النمسا سقوطها أمام فرنسا 0-1 في الجولة الأولى، ولحقت بهما مؤقتا إلى الصدارة. وصعَّبت النمسا مهمة منافستها بولندا التي وضعت قدما خارج النهائيات بخسارتها الثانية تواليا عقب الأولى أمام هولندا 1-2.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)