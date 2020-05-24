 بغداد وواشنطن تؤكدان ″تقليص″ القوات الأمريكية في العراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2020

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أخبار

بغداد وواشنطن تؤكدان "تقليص" القوات الأمريكية في العراق

أعلنت الحكومتان الأمريكية والعراقيّة أنّ الولايات المتحدة "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة"، مقابل ذلك تعهدت الحكومة العراقية بحماية القواعد التي تضمّ قوّات أمريكية.

القوات الأمريكية في العراق تعرضت في الأشهر الماضيةسلسلة هجمات صاروخية ألقي باللوم فيها على فصائل موالية لإيران (أرشيف)

القوات الأمريكية في العراق تعرضت في الأشهر الماضيةسلسلة هجمات صاروخية ألقي باللوم فيها على فصائل موالية لإيران. (أرشيف)

تعتزم الولايات المتحدة مواصلة تقليص وجودها في العراق، حسبما أعلنت الدولتان في بيان مشترك الخميس (11 يونيو/حزيران) عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي". وحسب البيان إنّه "في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض العديد من قوّاتها في العراق"، من دون تقديم تفاصيل إضافيّة.

وذكر البيان "الولايات المتحدة كرّرت أنّها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودًا عسكريًّا دائمًا في العراق". وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "ستناقش مع حكومة العراق وضع القوات المتبقية فيما يتحول تركيز الدولتين على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية".

مختارات

بعد حوالي شهر من تشكيل حكومته، منح البرلمان العراقي الثقة لسبعة وزراء جدد ليستكمل بذلك مصطفى الكاظمي تشكيلته المؤلفة من 22 وزيرا. وأبرز الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة هم وزراء الخارجية والنفط والمالية. فمن هؤلاء؟ (06.06.2020)

شنّت القوات الأمريكية غارات جوّية على مواقع تابعة لجماعة موالية لإيران في العراق، غداة مقتل أميركيَّين وبريطاني في هجوم صاروخي. وأعلن البنتاغون في بيان أنّ "هذه الضربات كانت دفاعية وتمثّل رداً مباشراً لمكافحة الجهاديين. (13.03.2020)

وافق البرلمان العراقي على قرار يطالب الحكومة بـ "إنهاء تواجد" القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب. ومقتدى الصدر يدعو لطرد الأمريكان بصورة "مذلة". (05.01.2020)

وقالت الحكومة العراقية إنها ملتزمة بحماية الأفراد العسكريين الذين هم جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش”، وذلك بعد سلسلة هجمات صاروخية ألقي باللوم فيها على فصائل موالية لإيران. 

 وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الجمعة نقلا عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية، وذلك دون تحديد جدول زمني. وقال الكاظمي "جرى تأكيد الانسحاب الأمريكي من العراق  لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد".

وبعد أشهر على البرود الذي ساد العلاقات بين البلدين، عاد البلدان الخميس إلى طاولة المحادثات لإجراء "حوار استراتيجي" هدفه المباشر إرساء نوع من الاستقرار بين الشريكين، على الرغم من أنّ هامش المناورة يبقى محدوداً.

وتأتي المحادثات بعد أشهر من تصويت البرلمان العراقي في كانون ثان/يناير الماضي  لإنهاء وجود القوات الأجنبية المرتبطة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل تنظيم "داعش”.

وجاء تصويت البرلمان بعد أيام من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الميليشيا الشيعية العراقية الحشد الشعبي، إلى جانب عدد آخر من الميليشيات المتحالفة مع ايران في غارة أمريكية.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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