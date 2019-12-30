 بغداد: مقتل متظاهر وإصابة العشرات في مواجهات مع الأمن | أخبار | DW | 17.01.2020

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أخبار

بغداد: مقتل متظاهر وإصابة العشرات في مواجهات مع الأمن

قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت محتجا واحدا على الأقل وأصابت 25 آخرين اليوم الجمعة عندما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد أغلق جسر السنك في وسط بغداد.

مقتل متظاهر واحد علىى الأقل في منطقة السنك وسط بغداد في مواجهات مع الأمن

رغم التوتر بين طهران وواشنطن يحافظ المحتجون العراقيون على نهجهم السلمي في التظاهر في بغداد

قتل متظاهر عراقي الجمعة (17 كانون ثاني/يناير 2020) وأصيب 24 آخرون بجروح خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد، في إطار حركة الاحتجاجات التي بدأت تفقد زخمها وسط تأثير التوتر الإيراني الأميركي في البلاد، حسب مصادر أمنية وطبية مختلفة.

ووقعت المواجهات بشكل مفاجئ قرب جسر السنك الذي يربط طرفي العاصمة بغداد، عندما اقترب متظاهرون من حواجز للقوات الأمنية، بحسب ما أفاد مصدر أمني. وأشار المصدر نفسه إلى أن القوات الأمنية استخدمت القنابل المسيلة للدموع، وأصابت إحداها متظاهراً في صدره، ما أدى إلى مقتله. وأكد مصدر طبي أيضاً إصابة 24 متظاهراً بجروح بينها حالات اختناق.

مختارات

يشتد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، لكنّ استهداف القواعد الأمريكية لم يعد مقتصرا على الفصائل المسلحة الشيعية، بل عادت خلايا تنظيم داعش توجه ضرباتها للقواعد الأمريكية. حوار إذاعي في مجلة العراق اليوم. (16.01.2020)

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أنّ الولايات المتحدة استأنفت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية والتي توقّفت في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الشهر الجاري. (16.01.2020)

ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبية والمنسوبية.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح، منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019. وتعرض الناشطون أيضا لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة. ومن المرتقب أيضاً أن تشهد البلاد في 24 كانون الثاني/يناير، تظاهرة "مليونية" دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، للتنديد بالوجود الأميركي في العراق.

وتتجه الأنظار اليوم إلى العراق الذي صار أشبه بملعب بين واشنطن وطهران، بعد اغتيال الولايات المتحدة بضربة بواسطة طائرة مسيّرة مطلع كانون الثاني/يناير الحالي، الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وردت طهران بإطلاق صواريخ بالستية على قاعدة عين الأسد التي يتمركز فيه جنود أميركيون في غرب العراق.

وعلى الجانب السياسي، تعيش البلاد حالة شلل منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب/رويترز)

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


مختارات

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

رغم استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعمال العنف والاحتجاجات في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي وسط تساؤلات عما ينتظر العراق بعد استقالة عبد المهدي؟ (02.12.2019)  

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