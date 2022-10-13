بغداد في انتظار حكومة!

احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

في كثير من مدن العالم تكشف رسوم الغرافيتي والاحتجاجات مدى التضامن مع نساء إيرانيات خرجن للتظاهر ضد اضطهاد النظام في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني. هذه صور لمواقف من أنحاء العالم.