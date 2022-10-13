بغداد في انتظار حكومة!

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الإطار التنسيقي مازال متمسكا بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء. هل وزعت الأدوار واتفق أصحاب القرار ؟ هل نشهد حكومة جديدة رغم غياب التيار الصدري؟
ضيوف الحوار:
د. عدنان السراج الكاتب علاء الخطيب
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