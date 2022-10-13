 بغداد في انتظار حكومة! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.10.2022

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سياسة واقتصاد

بغداد في انتظار حكومة!

الإطار التنسيقي مازال متمسكا بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء. هل وزعت الأدوار واتفق أصحاب القرار ؟ هل نشهد حكومة جديدة رغم غياب التيار الصدري؟

العراق اليوم: بغداد في انتظار حكومة!

ضيوف الحوار:

د. عدنان السراج 
الكاتب علاء الخطيب
 

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العراق اليوم: بغداد في انتظار حكومة!  