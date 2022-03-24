 بغداد في انتظار حكومة بقيادة جعفر الصدر | العراق اليوم | DW | 24.03.2022

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العراق اليوم

بغداد في انتظار حكومة بقيادة جعفر الصدر

التغيير على المستوى الجيوسياسي قادم لا محالة في الشرق الأوسط بسبب حرب أوكرانيا. والعراق أحد أكبر مصدري النفط تحاول فيه القوى السياسية بناء حكومة قد تنقذه من هزات تغير وجه المنطقة والعالم.

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ضيف الحوار: الدكتور حميد الكفائي 

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العراق اليوم: بغداد في انتظار حكومة بقيادة جعفر الصدر 24.03.2022

التغيير على المستوى الجيوسياسي قادم لا محالة في الشرق الأوسط بسبب حرب أوكرانيا. والعراق أحد أكبر مصدري النفط تحاول فيه القوى السياسية بناء حكومة قد تنقذه من هزات تغير وجه المنطقة والعالم.

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