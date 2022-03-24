بغداد في انتظار حكومة بقيادة جعفر الصدر

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التغيير على المستوى الجيوسياسي قادم لا محالة في الشرق الأوسط بسبب حرب أوكرانيا. والعراق أحد أكبر مصدري النفط تحاول فيه القوى السياسية بناء حكومة قد تنقذه من هزات تغير وجه المنطقة والعالم.
ضيف الحوار: الدكتور حميد الكفائي
التغيير على المستوى الجيوسياسي قادم لا محالة في الشرق الأوسط بسبب حرب أوكرانيا. والعراق أحد أكبر مصدري النفط تحاول فيه القوى السياسية بناء حكومة قد تنقذه من هزات تغير وجه المنطقة والعالم.
من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع بالغ في أسعار الغاز والنفط. لكن عدم الاستقرار العالمي الحالي أثر على سلع أخرى أيضًا. إذ ارتفعت أسعار معدن النيكل إلى ما هو أبعد من أي توقع منطقي. النيكل الذي يدخل في صناعة أشياء كثيرة وضرورية.
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