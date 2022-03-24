بغداد في انتظار حكومة بقيادة جعفر الصدر

ارتفاع أسعار النيكل إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب الأوكرانية

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع بالغ في أسعار الغاز والنفط. لكن عدم الاستقرار العالمي الحالي أثر على سلع أخرى أيضًا. إذ ارتفعت أسعار معدن النيكل إلى ما هو أبعد من أي توقع منطقي. النيكل الذي يدخل في صناعة أشياء كثيرة وضرورية.