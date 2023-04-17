بغداد - توقيف 200 شخص أثناء عمليات مداهمة لنوادٍ ليلية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء (18 إبريل/ نيسان 2023) توقيف حوالى 200 شخص بينهم أجانب فجر الثلاثاء خلال عملية دهم استهدفت صالات للقمار والخمور داخل نواد ليلية في بغداد.
وقال مدير العلاقات والإعلام اللواء سعد معن في تغريدة "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبعمليات نوعية ووفقاً لمعلومات دقيقة، قوة خاصة من وزارة الداخلية تضبط أربع صالات للروليت والخمور في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
ودهمت قوات الشرطة أربعة نوادي ليلية تقع في منطقة الكرادة حيث كان زبائن يلعبون القمار الممنوعة في عموم العراق، حسبما أفاد المصدر وكالة فرانس برس.
بدوره، قال مسؤول في الداخلية رافضا كشف اسمه أن القوة من الفريق التكتيكي الخاص بوزارة الداخلية اعتقلت 191 شخصا بينهم 32 أجنبيا لممارستهم لعبة الروليت.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها الداخلية المعتقلين جالسين على الأرض في انتظار نقلهم من قبل الشرطة. كما تظهر طاولات القمار وزجاجات الكحول التي يُحظر بيعها واستهلاكها خلال شهر رمضان.
ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد.
وأصدرت سلطات البلد في أذار/ مارس أمرا بمنع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً، فيما ندد مراقبون بما اعتبروها قرارات تحدّ من الحريات.
مع ذلك، واصلت متاجر الكحول في بغداد، التي ينتمي أصحابها عمومًا إلى الأقليات المسيحية و اليزيدية أعمالها بشكل عادي بعد صدور القانون.
وينص القانون على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها"، ويفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).
ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب)
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الكاتب: زمن البدري