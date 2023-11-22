بغداد تعتبر الضربات الأمريكية "انتهاكا واضحا لسيادة" البلاد

نددت الحكومة العراقية بالضربات التي شنتها الولايات المتحدة الليلة الماضية على أهداف جنوبي بغداد، وقالت إنها جرت دون علم الجهات الحكومية العراقية بما يمثل تجاوزا مرفوضا على السيادة العراقية. وقالت الحكومة في بيان إن الضربات تعد "تجاوزا واضحا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة" تنظيم الدولة الإسلامية" على الأراضي العراقية.

وقتل ثمانية عناصر على الأقل من مجموعة موالية لإيران فجر اليوم (الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في ضربات أميركية استهدفت موقعين جنوب العاصمة العراقية بغداد على ما أفاد مصدران أمنيان، في تصعيد جديد في سياق توترات إقليمية متزايدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

في وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى"سنتكوم" في منشور على منصة إكس أنّها "نفّذت ضربات منفصلة ودقيقة" على موقعين في العراق، ردّا على الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات موالية لإيران واستهدفت قواتها وقوات التحالف الدولي المناهض للجهاديين في العراقوسوريا.

والثلاثاء، استهدف قصف بطائرة بدون طيار مركبة تابعة لفصيل ضمنقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة أبو غريب قرب بغداد ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما أكد مسؤول عسكري أميركي أن القوات الأميركية في العراق "ردت دفاعا عن النفس" بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الأسد الواقعة في غرب البلاد أسفر عن "إصابات طفيفة" بين الجنود.

وهذه السلسلة من الضربات الأمريكية هي الأولى في العراق منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس والتي أدت إلى زيادة التوترات في المنطقة.

وكانت واشنطن ردت على هجمات استهدفت قواتها بقصف مواقع مرتبطة بإيران ثلاث مرات في سوريا. كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات في حق سبعة أشخاص ينتمون إلى جماعتين مسلحتين عراقيتين مواليتين لإيران، بينها حزب الله. وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز )