بغداد تدعو برلين لمساعدة العراقيين الراغبين في العودة الطوعية

طلبت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار 2021) على لسان وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو من نظيرتها الألمانية مساعدة العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم.

وطالبت الوزيرة خلال اجتماعها بسفير ألمانيا في العراق "أوله دييل" بزيادة المبالغ المقدمة والمنح والمساعدات للعراقيين الراغبين بالعودة الطوعية من ألمانيا إلى العراق، "بما يضمن لهم العيش الكريم والاستقرار وتوفير الموارد المالية عند عودتهم".

كما طالبت الوزيرة "بمتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين المرفوضة طلباتهم، فضلا عن دعم عودة النازحين وتحقيق الاستقرار في البلاد".

وأضافت الوزيرة العر اقية أنه "تمت دعوة السفارة الألمانية لافتتاح مكتب لوزارة الهجرة والمهجرين في برلين، لغرض تنفيذ البرامج والخطط المشتركة بين الجانبين، ودعم العراقيين المتواجدين هناك، وتسخير المنظمات الممولة من الجانب الألماني لغرض دعم العائدين في المناطق المحررة".

وتعهد السفير دييل بتبني عقد اجتماع موسع مع المنظمات الممولة من الجانب الألماني ووزارة الهجرة العراقية لوضع الآليات المناسبة والخطط الكفيلة بدعم العائدين والنازحين واستضافة سفراء كل من ألمانيا وهولندا وفنلندا والسويد في اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمناقشة أوضاع العراقيين في تلك الدول.

وتم خلال الاجتماع بحث طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين وما يسهم في خدمة إعادة تأهيل المناطق المحررة وملف اللاجئين العراقيين في ألمانيا.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)