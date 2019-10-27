بعيدا عن مجد والده.. تورام يصنع لنفسه اسما في البوندسليغا

دأب الوافد الجديد على بوروسيا مونشنغلادباخ ماركوس تورام على الاحتفال بطريقة مميزة، مستخدماً راية الركنية وهو يرقص إلى جانب زملائه بعد كل هدف يسجله المهاجم الفرنسي في مرمى الخصوم. جماهير مونشنغلادباخ بدأت تنتظر ذلك عقب كل هدف يسجله تورام، بعدما استمتعت بذلك في المباريات التي جمعت فريقها بفرق كولونيا وفرانكفورت ودوسيلدورف وهوفنهايم.
وواصل تورام تألقه بقيادته لفريقه إلى استعادة صدارة الدوري الألماني من فريق بايرن ميونيخ عندما تغلب على فرانكفورت (4ـ2). وتمكن نجل الدولي الفرنسي ليليان تورام في وقت قياسي من الدخول في أجواء البوندسليغا التي تعتبر أول بطولة أجنبية يلعب فيها بعدما لعب في الدوري الفرنسي لفريقي سوشو وغانغان.
ترحيب من الجماهير
وقد ساهمت جماهير بوروسيا مونشنغلادباخ بشكل كبير في انسجام تورام بسرعة في الفريق، بعدما رحبت بقدومه إلى النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى قبل دخول إدارة النادي في مفاوضات شراء عقده. كما ساهم وجود لاعبي خط الهجوم الحسن بليا ودينيس زكريا وبريل إيمبولو الذين يتحدثون اللغة الفرنسية في تسهيل عملية اندماجه في محيطه الجديد.
يتميز تورام "بتحركاته السلسة داخل رقعة الملعب، كما أنه يجيد المراوغة، بالإضافة إلى سرعته الفائقة" رغم أن طوله يبلغ 1.92 متر ويزن 90 كلغ. هكذا أثنى المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ على مهاجمه الفرنسي. وتابع روزه في مقابلة مع محطة "سكاي" الرياضية متحدثا عن تورام عقب مباراة فريقه أمام فرانكفورت "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".
تورام خلال تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى فرانكفورت
تورام الأب أكبر المنتقدين
تمكن تورام الذي يعرف أيضا لدى أصدقائه المقربين باسم "تيكوس" وهي كلمة تضم تي (Ti) في إشارة لاختصار كلمة (Petit) الفرنسية التي تعني صغير، و"كوس" المأخوذة من اسمه ماركوس. وقال تورام أن هذا اللقب الذي يعني "ماركوس الصغير" رافقه منذ كان عمره لا يتجاوز العشر سنوات عندما كان يلعب في فريق كان يضم في صفوفه أكثر من لاعب يحمل اسم ماركوس. لكن مناداة تورام بهذا الاسم إلى الآن رغم ضخامة بنيته يجعل من ذلك مفارقة مضحكة.
وعلى عكس أصدقائه، لا ينادي تورام الأب، الذي توج رفقة المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم عام 1998، تورام الابن بلقبه "تيكوس"، بل يناديه باسمه ماركوس، كما كشف ذلك لمجلة النادي "غلادباخ لايف". وقال "تيكوس" أن والده هو "أكبر منتقد له ولا يتفانى في إبداء رأيه حول مستواه بعد كل مباراة وبدون مجاملات".
س.ف/ع.ش
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فرانك ريبيري
انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.
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هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.
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لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.
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دينيس آوغو
هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".
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غو جا تشول
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لويس هولتبي
بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.
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جوليو دوناتي
في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.
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الكسندر ماير
لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.
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جاستين إيلرز
قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م