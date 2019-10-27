بعيدا عن مجد والده.. تورام يصنع لنفسه اسما في البوندسليغا

دأب الوافد الجديد على بوروسيا مونشنغلادباخ ماركوس تورام على الاحتفال بطريقة مميزة، مستخدماً راية الركنية وهو يرقص إلى جانب زملائه بعد كل هدف يسجله المهاجم الفرنسي في مرمى الخصوم. جماهير مونشنغلادباخ بدأت تنتظر ذلك عقب كل هدف يسجله تورام، بعدما استمتعت بذلك في المباريات التي جمعت فريقها بفرق كولونيا وفرانكفورت ودوسيلدورف وهوفنهايم.

وواصل تورام تألقه بقيادته لفريقه إلى استعادة صدارة الدوري الألماني من فريق بايرن ميونيخ عندما تغلب على فرانكفورت (4ـ2). وتمكن نجل الدولي الفرنسي ليليان تورام في وقت قياسي من الدخول في أجواء البوندسليغا التي تعتبر أول بطولة أجنبية يلعب فيها بعدما لعب في الدوري الفرنسي لفريقي سوشو وغانغان.

ترحيب من الجماهير

وقد ساهمت جماهير بوروسيا مونشنغلادباخ بشكل كبير في انسجام تورام بسرعة في الفريق، بعدما رحبت بقدومه إلى النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى قبل دخول إدارة النادي في مفاوضات شراء عقده. كما ساهم وجود لاعبي خط الهجوم الحسن بليا ودينيس زكريا وبريل إيمبولو الذين يتحدثون اللغة الفرنسية في تسهيل عملية اندماجه في محيطه الجديد.

يتميز تورام "بتحركاته السلسة داخل رقعة الملعب، كما أنه يجيد المراوغة، بالإضافة إلى سرعته الفائقة" رغم أن طوله يبلغ 1.92 متر ويزن 90 كلغ. هكذا أثنى المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ على مهاجمه الفرنسي. وتابع روزه في مقابلة مع محطة "سكاي" الرياضية متحدثا عن تورام عقب مباراة فريقه أمام فرانكفورت "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

تورام خلال تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى فرانكفورت

تورام الأب أكبر المنتقدين

تمكن تورام الذي يعرف أيضا لدى أصدقائه المقربين باسم "تيكوس" وهي كلمة تضم تي (Ti) في إشارة لاختصار كلمة (Petit) الفرنسية التي تعني صغير، و"كوس" المأخوذة من اسمه ماركوس. وقال تورام أن هذا اللقب الذي يعني "ماركوس الصغير" رافقه منذ كان عمره لا يتجاوز العشر سنوات عندما كان يلعب في فريق كان يضم في صفوفه أكثر من لاعب يحمل اسم ماركوس. لكن مناداة تورام بهذا الاسم إلى الآن رغم ضخامة بنيته يجعل من ذلك مفارقة مضحكة.

وعلى عكس أصدقائه، لا ينادي تورام الأب، الذي توج رفقة المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم عام 1998، تورام الابن بلقبه "تيكوس"، بل يناديه باسمه ماركوس، كما كشف ذلك لمجلة النادي "غلادباخ لايف". وقال "تيكوس" أن والده هو "أكبر منتقد له ولا يتفانى في إبداء رأيه حول مستواه بعد كل مباراة وبدون مجاملات".

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