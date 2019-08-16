 بعيدا عن صحراء الخليج وثلوج روسيا.. ريبيري يرغب بالكالتشيو | عالم الرياضة | DW | 20.08.2019

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عالم الرياضة

بعيدا عن صحراء الخليج وثلوج روسيا.. ريبيري يرغب بالكالتشيو

تقرير لموقع "شبورت بيلد" يتحدث عن قرب توقيع ريبيري عقدا مع فريق إيطالي كان على وشك الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. المدير الرياضي لهذا النادي يقول إن "أذرعهم مفتوحة لريبيري في حال أراد اللعب بمستوى كروي كبير".

Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt | Franck Ribéry (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

نشر الفرنسي فرانك ريبيري صورة على حسابه في موقع انستغرام وهو في غرفة التدريب يقول فيها: "متحضر لتحدٍ جديد". وكما تظهر المعلومات التي حصل عليها موقع "شبورت بيلد" فإن وجهة نجم بايرن السابق لن تكون نحو صحراء الشرق الأوسط ولا ثلوج روسيا، بل نحو عاصمة النهضة الأوروبية مدينة فلورنسا في إيطاليا. ونشر مراسل القسم الرياضي في "شبورت بيلد" توبياس التشيفل تغريدة يقول فيها "إن توقيع عقد ريبري قريباً". 

ونقل الموقع عن المدير الرياضي لنادي فلورنسا دانيلا بارده، قوله في لقاء مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "نريد الحصول على خدماته، لكننا لا يمكننا منافسة فرق خليجية وروسية مالياً. لكن إذا أراد اللعب بمستوى كروي كبير، فأذرعنا مفتوحة له". وحسب موقع "شبورت بيلد" فإن عقد ريبري المتوقع مع فلورنسا سيمتد لعامين براتب يبلغ أربعة ملايين يورو سنوياً.

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وانضم كذلك لفريق فلورنسا اللاعب الغاني المولود في ألمانيا كيفن برنس بواتينغ، وكما يبدو فإن مدرب الفريق فينسنزوا مونتالا يرغب بتعزيز صفوف فريقه هذا الموسم بخبرات أوروبية مختلفة. وعانى نادي فلورنسا كثيرا الموسم الماضي حتى أنه كان مهددا بالنزول إلى دوري الدرجة الثانية.

يشار إلى أن فرانك ريبيري لعب 425 مباراة لفريق بايرن ميونيخ، وفاز خلال 12 عاما ً مع الفريق البافاري بتسعة ألقاب وستة مرات بلقب كأس ألمانيا وفي عام 2013 فاز بلقب دوري الأبطال.

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نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

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