 بعيدا عن الكيماويات ..أطعمة طبيعية لعلاج مرضى الحساسية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.02.2020

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صحة

بعيدا عن الكيماويات ..أطعمة طبيعية لعلاج مرضى الحساسية

يرى البعض أن الأدوية الطبيعية أكثر أمانا في الاستعمال. وأحيانا فإن الأدوية الكيماوية لها أعراض جانبية سيئة على الجسم، نقدم إليك نقدم إليك أطعمة غنية بمضادات الهستامين والتي يمكن أن تفيد الجسم بطريقة طبيعية.

Deutschland BdT Apfelsaison Sächsische Blütenkönigin (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

الهستامين هو بروتين يسبب الحساسية في الجسم، ما يؤدي للإصابة، على سبيل المثال، بالعطس أو حكة في العيون والحلق. وأفضل طريقة معروفة للتعامل مع أعراض الحساسية هي ما يسمى مضادات الهستامين، والتي يصفها الطبيب عادة من أجل تخفيف الأعراض المرضية. ومع ذلك، يمكن لبعض من هذه الأدوية أن يسبب آثارا جانبية مثل التعب والغثيان.

مختارات

الصيف هو موسم البطيخ الذي يضفي الانتعاش على أيام الصيف الحارة، لكن معظمنا لا يحصل على الفيتامينات المفيدة في البطيخ بسبب "خطأ متداول" في طريقة تناوله. كلمة السر هي: البذور. (07.08.2019)

يظن باحثون أنهم اكتشفوا السبب وراء إصابة مدخنين للسجائر الألكترونية بأمراض رئوية غريبة، ادت إلى وفاة العشرات. فيما يخشى البعض من ضغوط تمارسها الشركات المنتجة لهذا النوع من السجائر لغرض عدم منعها. (09.11.2019)

لذلك يتم اللجوء إلى الطبيعة لاستخلاص مواد تغني عن تناول الأدوية الكيماوية. نقدم إليك خمسة أطعمة غنية بمضادات الهستامين والتي يمكن أن تفيد الجسم بطريقة طبيعية:

 

فيتامين  (سي)

من المعروف أن فيتامين سي يعزز دور الجهاز المناعي في الجسم. وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن فيتامين سي يلعب دورا في علاج الحساسية أيضا. إنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها آثار مضادة للالتهابات ويمكن أن تخفف من الحساسية. نقص هذا الفيتامين في الجسم يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم أعراض الحساسية.

ولا يوجد فيتامين سي  فقط في ثمار الحمضيات، ولكن أيضا في أنواع أخرى كثيرة، كالبندورة والكيوي والفلفل والقرنبيط والفراولة.

بيتازيتس (قبعية)

قد يجادل البعض أن اسم هذا النبات المستخرج من شجيرة تنمو في آسيا وأوروبا وبعض أجزاء من أمريكا الشمالية ليس معروفا تماما في سلة الغذاء العربية، بيد أن هذا النبات مستخدم بالفعل في علاج حالات الصداع النصفي وحمى القش. وبالرغم من الفوائد العديدة لهذا النبات إلا أن استهلاكه يمكن أن يؤدي أيضا إلى آثار جانبية مثل الإسهال والتعب والصداع وحكة في العينين. وما تزال هناك حاجة لبعض الدراسات قبل اعتماده مضادا طبيعيا للهستامين.

 

بروميلين

بروميلين هو اسم الإنزيم الموجود في قلب عصير الأناناس ويباع أيضا كمكمل غذائي. إنه علاج طبيعي شائع  ضد التورم والالتهابات، خاصة عندما تصاب الجيوب الأنفية.

وقد أظهرت الدراسات أن البروميلين يمكن أن يقلل من أعراض أمراض الجهاز التنفسي التحسسي. ومع ذلك، يجب أن يكون ذلك بدراية بآثاره الجانبية المحتملة، حيث يمكن أن يؤثر البروميلين على الدورة الشهرية لدى النساء، ويحفز على سرعة الهضم ويزيد أيضا من معدل ضربات القلب. الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من الأناناس يجب عليهم تجنب البروملين.

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تناول الطعام النباتي الصرف النيء - صحي أم ضار؟

معينات حيوية

المُعينات الحيوية (بالإنجليزية: Probiotic)، تسمى أحيانا بروبيوتيك أو معززات الحيوية، هي متممات غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر. وقد تم تأكيد التأثير الإيجابي للنباتات فيما يتعلق بالجهاز المناعي، كما أن لهذه المتممات الغذائية قدرة على تقوية جهاز المناعة ما يساعد الجسم على مقاومة الحساسية.

كيرسيتين

كيرسيتين (Quercetin) من كلمة quercus باللاتينية ومعناها "شجرة البلوط": هي مادة لونية نباتية من مجموعة البولي فينول وفلافونويد. وهي أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة بشكل طبيعي في العديد من النباتات والأطعمة. ولها تأثير مهدئ على مشاكل التنفس التي تسببها الحساسية. وتشمل الأطعمة التي تحتوي على محتوى كيرسيتين، كالتفاح والتوت والشاي الأسود والشاي الأخضر والبصل الأحمر والفلفل والنبيذ الأحمر.

ع.أ.ج

 

  • Mexiko, Gemüseangebot (picture-alliance/AP Photo/R. Blackwell)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    حمراء كالدم

    تعود أصول الطماطم إلى أميركا الجنوبية، وبالخصوص إلى حضارة الأزتيك، حيث ظهر اسمها أول مرة. وتحتوي على مواد غذائية مهمة للجسم، أحدها هو ليكوبين، وهو مركب عضوي مهم يساعد في تحييد الجذور الحرة المضرة بالجسم. كما يحمي خلايا الجلد من الاشعاعات فوق البنفسجية. بالإضافة إلى أن هذا المركب العضوي يقي من أنواع مختلفة من السرطان، وجيد للدورة الدموية، ويساعد على التخلص من المواد الضارة في الأوعية الدموية.

  • Spanien Tomatenschlacht in Bunol („La Tomatina“) (picture-alliance/AP Photo/A. Saiz)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    تصلب الشرايين

    لا تحتوي الطماطم على "فيتامين سي" فقط، بل على "فيتامين بي" أيضا. كما أن الحديد الموجود في مركبها يمنح الطاقة للجسم، ويلعب حامض الفوليك دورا في مكافحة التصلب العصيدي للشرايين. بذلك تمنح الطماطم قوة أكبر للجهاز المناعي.

  • Symbolbild Sperma (imago/Science Photo Library)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    الحيوانات المنوية

    باحثون في جامعة شيفيلد في بريطانيا توصلوا إلى فائدة أخرى لليكوبين، إذ يشير بحث قاموا به إلى تحسن ملحوظ في حجم ونشاط الحيوانات المنوية لرجال كانوا يعانون من نقص في عدد وضعف حركة الحيوانات المنوية، بعد تناولهم مادة مركزة من الليكوبين.

  • Symbolbild Sieb mit Gemüse (Fotolia/Africa Studio)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    أين تحفظ؟

    خبراء التغذية لا ينصحون بحفظها في الثلاجة بل في درجات حرارة الغرفة، لأن الطماطم تنضج وتحصل على رائحتها الزكية في درجات حرارة غير منخفضة. ولا ينصح بحفظها مع خضروات أخرى، لأنها تطلق غاز الإيثلين خلال نضوجها، ما يؤثر على نوعية هذه الخضروات. ويجب تناول الناضجة من الطماطم بعد 4 أيام على أقصى حد، كما يحبذ عدم تعرضها للضوء والحرارة.

  • Frau mit Tomaten vor den Augen (picture-alliance/united-archives/mcphoto)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    الرشاقة

    لأن نحو 95 بالمئة من مركبها هو الماء، فإنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية. إذ يحتوي كل 100 غرام منها على 19 سعرة حرارية فقط. ولهذا ينصح خبراء التغذية بتناولها مع أنواع أخرى من الخضروات لغرض فقدان الوزن.

  • Glas mit Saft und Tomate (BilderBox)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    طعمه أفضل في الجو

    عصير الطماطم مفضل جدا عند كثير من الألمان، ويستهلك منه نحو 1.7 مليون لتر سنوياً خلال الرحلات الجوية لخطوط لوفتهانزا الألمانية. إذ اظهرت دراسة في عام 2010 أن طعمه على الأرض مختلف جدا في الجو. دراسة في جامعة مورسيا الإسبانية بينت أن عصير الطماطم مفيد جدا في حماية الكبد وتنظيفه.

  • Achtung: Nur für Berichterstattung über Slow Food - Tomaten (Slow Food/Stefan Abtmeyer)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    ملونة ومختلفة

    هناك أكثر من 3800 نوع من الطماطم حول العالم. ويعتقد أن العدد قد يبلغ 7 آلاف نوع، لأن هناك أنواع منها تزرع بالحدائق الخاصة وليست للبيع. فهناك طماطم خضراء وصفراء، وصغيرة جدا، ومدورة وعرموطية الشكل، ولكل نوع منها خصائص وفوائد مختلفة واستعمالات متنوعة في المطبخ، كما تستعمل أحيانا كنباتات زينة بسبب شكلها الجميل. إعداد: عباس الخشالي.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

يطلق عليها في النمسا "باراديسا" وفي بعض البلدان العربية "البندورة" أو الطماطم.. هاجرت من أميركا الجنوبية فغزت العالم، وغيرت جنسها من فاكهة إلى خضار. منها نحو 4 آلاف نوع وغنية بالفيتامينات ومواد مفيدة للصحة، فما سرها؟ (14.10.2019)  

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