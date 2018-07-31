بعيدا عن البروتوكول- بن سلمان "يلتهم" اللحم المشوي في البراري!

تناولُ بن سلمان للطعام وسط شباب في منطقة "نيوم" بكل أريحية دون الجلوس إلى مائدة أو تنظيف يديه، بالإضافة إلى توزيع الإبتسامات نحو المحيطين به والتقاط صور "سيلفي" معهم، زيادة على مشاركته لهؤلاء الشباب جولتهم البرية دون أي إعلان مسبق أو إعداد أثناء تجوله بسيارته الخاصة في المنطقة، جعلت كثيرين يُعبرون عن إعجابهم بشخصه وأملهم في المستقبل.

الأمير السعودي بدا "عفويا" وبعيدا عن القواعد التي تحكم تصرف أفراد العائلة المالكة في بلده. تعامله خلال هذه الجولة جذبت إليه الأنظار بعد أن كان غائبا لفترة.

وسوم كثيرة رافقت مشاركة الفيديوهات والصور التي التقطها الشباب السعوديين الذين التقوا بولي العهد. بعض رواد "السوشيال ميديا" لجأوا إلى وسم: "شكرا محمد بن سلمان"، فيما أكتفى آخرون بوسم "محمد بن سلمان في نيوم " لوصف سعادتهم بهذه الزيار "العفوية". في حين تصدر وسم "محمد بن سلمان" الأكثر تداولا بالسعودية.

ورأى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في زيارة بن سلمان للمنطقة ترويجا لها وتشجيعا على السياحة في المنطقة والبلد ككل. وكتب عدد مهم من النشطاء على "تويتر" تغريداتهم تحت وسم: محمد بن سلمان يدعم السياحة. كما رأى بعض المعلقين على الجول أنها "هدية من الطبيعة"، وقالوا إنها مجرد صدفة ولا يتعلق الأمر بتواضع الرجل الذي يشبه بقية الحكام العرب، حسب منشوراتهم.

على الجانب الآخر نشر البعض فيديوهات يستهزؤون فيها بإصلاح ولي العهد للاقتصاد، في حين وجدت النساء المناسبة فرصة للتعبير عن مطالبهن بالحقوق التي مايزلن محرومات منها في البلد.

يُشار إلى أن بن سلمان قد شارك في الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي بنيوم، في نفس اليوم (31 يوليو/ تموز 2018). كما أن والده، الملك السعودي، يقضي فترة إجازة في المنطقة نفسها بشمال غرب السعودية.

ويُذكر أيضا، أن بن سلمان تعهد في وقت سابق ببناء المنطقة، مع العلم أن تكلفة هذا البناء تناهز 500 مليار دولار.

مريم مرغيش.