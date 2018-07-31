 بعيدا عن البروتوكول- بن سلمان ″يلتهم″ اللحم المشوي في البراري! | عالم المنوعات | DW | 01.08.2018

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منوعات

بعيدا عن البروتوكول- بن سلمان "يلتهم" اللحم المشوي في البراري!

أثارت صور وفيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للأمير محمد بن سلمان، وهو يتناول "واقفا" لحما مشويا، تفاعلا كبيرا. ويبدو أن "الأمير الشاب"، كما يحب أن يقدم نفسه، قد تخلى عن كل البروتوكولات الرسمية في جولته الأخيرة.

Saudi Arabien Vision 2030 PK Mohammed bin Salman (/Getty Images/AFP/F. Nureldine)

تناولُ بن سلمان للطعام وسط شباب في منطقة "نيوم" بكل أريحية دون الجلوس إلى مائدة أو تنظيف يديه، بالإضافة إلى توزيع الإبتسامات نحو المحيطين به والتقاط صور "سيلفي" معهم، زيادة على مشاركته لهؤلاء الشباب جولتهم البرية دون أي إعلان مسبق أو إعداد أثناء تجوله بسيارته الخاصة في المنطقة، جعلت كثيرين يُعبرون عن إعجابهم بشخصه وأملهم في المستقبل.

الأمير السعودي بدا "عفويا" وبعيدا عن القواعد التي تحكم تصرف أفراد العائلة المالكة في بلده. تعامله خلال هذه الجولة جذبت إليه الأنظار بعد أن كان غائبا لفترة. 

وسوم كثيرة رافقت مشاركة الفيديوهات والصور التي التقطها الشباب السعوديين الذين التقوا بولي العهد. بعض رواد "السوشيال ميديا" لجأوا إلى وسم: "شكرا محمد بن سلمان"، فيما أكتفى آخرون بوسم "محمد بن سلمان في نيوم " لوصف سعادتهم بهذه الزيار "العفوية". في حين تصدر وسم "محمد بن سلمان" الأكثر تداولا بالسعودية.

ورأى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في زيارة بن سلمان للمنطقة ترويجا لها وتشجيعا على السياحة في المنطقة والبلد ككل. وكتب عدد مهم من النشطاء على "تويتر" تغريداتهم تحت وسم: محمد بن سلمان يدعم السياحة. كما رأى بعض المعلقين على الجول أنها "هدية من الطبيعة"، وقالوا إنها مجرد صدفة ولا يتعلق الأمر بتواضع الرجل الذي يشبه بقية الحكام العرب، حسب منشوراتهم.

على الجانب الآخر نشر البعض فيديوهات يستهزؤون فيها بإصلاح ولي العهد للاقتصاد، في حين وجدت النساء المناسبة فرصة للتعبير عن مطالبهن بالحقوق التي مايزلن محرومات منها في البلد. 

يُشار إلى أن بن سلمان قد شارك في الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي بنيوم، في نفس اليوم (31 يوليو/ تموز 2018). كما أن والده، الملك السعودي، يقضي فترة إجازة  في المنطقة نفسها بشمال غرب السعودية.

ويُذكر أيضا، أن بن سلمان تعهد في وقت سابق ببناء المنطقة، مع العلم أن تكلفة هذا البناء تناهز 500 مليار دولار.

مريم مرغيش.

  • Prinz Salman bin Abdul-Aziz Al Saud

    الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

    أصبح سلمان بن عبد العزيز ملكا للسعودية، حيث بويع عقب وفاة أخيه الملك عبد الله. سلمان كان قد عُين وليا للعهد في يونيو/ حزيران 2012، بعد وفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز.

  • Prinz Muqrin bin Abdulaziz

    الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

    الأمير مقرن بن عبد العزيز تولى ولاية العهد لأشهر قليلة، لكن سرعان ما أعفاه الملك سلمان. وكان عين الملك الراحل عبد الله قد عين الأمير مقرن بن عبد العزيز (ولد عام 1945) ليصبح وليا لولي العهد. والأمير مقرن هو أصغر الأبناء الأحياء لمؤسس السعودية.

  • Mohammed bin Naif

    الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

    وأعلن الملك سلمان تعيين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، وكان الأمير محمد بن نايف (56 سنة) اختير ليقود مستقبل المملكة عندما عين مطلع العام الماضي وليا لولي العهد في قرار حسم مسألة الانتقال إلى "الجيل الثاني" من آل سعود.

  • Saudi-Arabien desiginierter Verteidigungsminister Prinz Mohammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud

    الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

    وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نجم العاهل السعودي، الذي يعتبره البعض "الرجل القوي" في البلاد وعُين ولياً لولي العهد، بات تحت الأضواء بشكل كبير منذ بدء الحرب على الحوثيين في اليمن ، وهو لم يزل في مطلع الثلاثينات من عمره.

  • Mitib bin Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud bei Chuck Hagel USA 21.11.2014

    الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

    الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز ولد عام 1953، وبعد تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم "وزارة الحرس الوطني" عام 2013 عين وزيراً للحرس الوطني.

  • Saudi-Arabien Herrscherhaus

    الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

    الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود (الأول من اليسار) وزير التربية والتعليم السعودي. من الشخصيات المهمة فهو عضو في هيئة البيعة السعودية عن والده الملك الراحل فيصل.

  • Archäologische Schätze aus Saudi-Arabien

    الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

    الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (ولد 1956)، أول رائد فضاء عربي وهو الآن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي. إعداد: صلاح شرارة.

  • Saudi-Arabien Deutschland Frank-Walter Steinmeier bei Saud al-Faisal in Djiddah

    الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

    كما أعفى العاهل السعودي وزير الخارجية المخضرم الأمير سعود الفيصل من منصبه الذي يشغله منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1975 وتوفي بعد أشهر قليلة من ذلك. وعُين عادل الجبير سفير السعودية لدى واشنطن وزيرا للخارجية، وهو أول شخص من خارج الأسرة الحاكمة يشغل هذا المنصب.


مختارات

الأمراء المتبقون من أسرة آل سعود

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سلسلة من التغييرات على هرم السلطة في بلاده، إذ غير من وجه الدولة من خلال ضخ دماء شابة في القيادة التي طالما وصفت بـ"الكهل" ونقل بعض مسؤوليات القيادة إلى "الجيل الثاني" من آل سعود. (04.01.2015)  

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