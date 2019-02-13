بعيدا عن الأضواء.. حسناء كازاخية تدخل شورله القفص الذهبي

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الدولي الألماني أندريه شورله دخل قفص الزوجية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعيداً عن الأضواء وكاميرات الإعلام.

وبحسب مجلة "بونته" الألمانية فإن مراسيم زواج لاعب فولهام الإنجليزي شورله (28 عاماً) من صديقته آنا شارابوفا (30 عاماً)، وهي عارضة أزياء كازاخية وخريجة الهندسة المعمارية، تمت في مدينة لودفيغسهافن بحضور عدد قليل من الأصدقاء والأقارب، وهو ما أكده أحد ممثلي اللاعب لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وبدأت علاقة شورله بصديقته قبل عامين ويسكنان في العاصمة البريطانية لندن، حيث يلعب بطل كأس العالم عام 2014 بقميص نادي فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز معاراً من بروسيا دورتموند.

وكان اللاعب قد نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي صورة لخاتم، ما أثار التكهنات التي لم تؤكدها صحيفة "بيلد" الألمانية إلا يوم الاثنين (11 فبراير/ شباط 2019). يُذكر أن نشاطات الحسناء الكازاخية لا تتوقف على الأزياء فقد، إذ تمتلك قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم برامج الطهي.

لكن تبقى إقامة العروسين في عاصمة الضباب مرتبطة بعدم هبوط فريق فولهام من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ كان المهاجم الألماني قد صرح مؤخراً بأن إعارته لفريق فولهام الإنجليزي ستنتهي وسيعود إلى صفوف فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ، في حالة هبوط فولهام.

وأوضح شورله، الذي كان قد صنع هدف الفوز الذي قاد به ماريو جوتزه المنتخب الألماني للفوز على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، أنه لا يشعر بالندم إزاء انتقاله على سبيل الإعارة للفريق الإنجليزي، وذلك بعد أن ندرت مشاركته مع دورتموند.