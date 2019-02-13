 بعيدا عن الأضواء.. حسناء كازاخية تدخل شورله القفص الذهبي | عالم الرياضة | DW | 12.02.2019

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عالم الرياضة

بعيدا عن الأضواء.. حسناء كازاخية تدخل شورله القفص الذهبي

كشفت صحف ألمانية أن المهاجم الألماني أندريه شورله تزوج نهاية العام الماضي من صديقته عارضة الأزياء الكازاخية آنا شارابوفا بعيداً عن أضواء الكاميرات ووسط حلقة ضيقة من الأقارب والأصدقاء.

Fussball - DFB Pokal Finale 2017: Empfang - Andre Schuerrle mit Anna Sharypova (picture-alliance/SvenSimon/E. Kremser)

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الدولي الألماني أندريه شورله دخل قفص الزوجية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعيداً عن الأضواء وكاميرات الإعلام.

وبحسب مجلة "بونته" الألمانية فإن مراسيم زواج لاعب فولهام الإنجليزي شورله (28 عاماً) من صديقته آنا شارابوفا (30 عاماً)، وهي عارضة أزياء كازاخية وخريجة الهندسة المعمارية، تمت في مدينة لودفيغسهافن بحضور عدد قليل من الأصدقاء والأقارب، وهو ما أكده أحد ممثلي اللاعب لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وبدأت علاقة شورله بصديقته قبل عامين ويسكنان في العاصمة البريطانية لندن، حيث يلعب بطل كأس العالم عام 2014 بقميص نادي فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز معاراً من بروسيا دورتموند.

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Us trying to be serious @sharypova_nna ❤️

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وكان اللاعب قد نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي صورة لخاتم، ما أثار التكهنات التي لم تؤكدها صحيفة "بيلد" الألمانية إلا يوم الاثنين (11 فبراير/ شباط 2019). يُذكر أن نشاطات الحسناء الكازاخية لا تتوقف على الأزياء فقد، إذ تمتلك قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم برامج الطهي.

لكن تبقى إقامة العروسين في عاصمة الضباب مرتبطة بعدم هبوط فريق فولهام من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ كان المهاجم الألماني قد صرح مؤخراً بأن إعارته لفريق فولهام الإنجليزي ستنتهي وسيعود إلى صفوف فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ، في حالة هبوط فولهام.

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🧁

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وأوضح شورله، الذي كان قد صنع هدف الفوز الذي قاد به ماريو جوتزه المنتخب الألماني للفوز على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، أنه لا يشعر بالندم إزاء انتقاله على سبيل الإعارة للفريق الإنجليزي، وذلك بعد أن ندرت مشاركته مع دورتموند.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Andre Schürrle und Montana Yorke

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    البديل أندريه شورله

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  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Sami Khedira und Lena Gercke

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    قبلة الفرحة

    قبلة من الحبيب لسامي خضيرة لفوزه بالنجمة الرابعة وعلى الأداء الرائع في مونديال البرازيل 2014، ولم يشارك لاعب الوسط في لقاء دور النهائي يوم الأحد لإصابته أثناء فترة الإحماء.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Manuel Neuer und Kathrin Gilch

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    الفائز بجائزة القفاز الذهبي في المونديال

    قدم مانويل نوير، أفضل حارس في المونديال، أداء جيدا طيلة بطولة كأس العالم وتُوج بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في مونديال البرازيل، كما ساهم الحارس نوير بمجهوده الجبار في منح منتخبه لقبا رابعا وأول فوز لفريق أوروبي باللقب في القارة الأمريكية.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Cathy Fischer

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    مساندة من المدرجات

    تابعت صديقة المدافع الألماني مات هوملس المباراة من مدرجات ملعب ماراكانا بشوق كبير وساندت صديقها والمانشافت طيلة المباراة.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Miroslav Klose

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم

    احتفل ميروسلاف كلوزه مع طفليه بلقب المنتخب الألماني الرابع للمونديال وكذلك بلقب أحسن هداف تاريخي لبطولات كأس العالم بإحرازه الهدف السادس عشر له في تاريخه طوال مشاركاته في البطولة.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Lukas Podolski

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    المهاجم المتألق

    لوكاس بودولسكي مهاجم منتخب ألمانيا ونادي أرسنال الإنجليزي يحتفل صحبة ابنه بفوز منتخب بلاده التاريخي بملعب ماراكانا في ريو ديجانيرو على نظيره الأرجنتيني. وانضم بودولسكي إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمرة الأولى عام 2004.

  • Fußball WM 2014 Brasilien Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Angela Merkel und Joachim Gauck

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    مساندة من المدرجات وبعدها احتفال في المستودع

    تتبعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فوز منتخب بلادها المانشافت الألماني على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 وزارت بعد ذلك الفريق في مستودع الملابس.

    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


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