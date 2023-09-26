 بعمر 96.. قاضية أمريكية ترفض التقاعد وتكافح للطعن في توقيفها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

بعمر 96.. قاضية أمريكية ترفض التقاعد وتكافح للطعن في توقيفها

رغم أنها تقترب من عامها المئة، إلّا أن قاضية أمريكية ترفض تماماً التقاعد والاستمتاع بما تبقى من حياتها، ما دفع زملاءها إلى عزلها مؤقتاً، لكنها مع ذلك لم تستسلم وتتشبت بالعودة.

القاضية باولين نيومان ترفض التقاعد رغم اقترابها من عيد ميلادها المئة

القاضية باولين نيومان ترفض التقاعد رغم اقترابها من عيد ميلادها المئة

رغم أنها تقترب من عامها المئة، إلّا أن قاضية أمريكية ترفض تماماً التقاعد والاستمتاع بما تبقى من حياتها، ما دفع زملاءها إلى عزلها مؤقتاً، لكنها مع ذلك لم تستسلم وتتشبت بالعودة.

تبلغ من العمر 96 عامًا وترفض التقاعد من عملها في سلك القضاء في محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية، ما دفع لجنة من القضاة إلى اتخاذ قرار بمنعها من النظر في القضايا لمدة عام، بسبب مخاوف من أنها لم تعد قادرة على العمل، خصوصاً أنها رفضت إجراء فحوصات طبية

مختارات

في خضم حملة والده الانتخابية، وجه القضاء الأمريكي إلى هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة اتهامات تتعلق بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني. وأعلن الجمهوريون فتح تحقيق لعزل الرئيس بايدن على خلفية قضايا نجله.

القاضية باولين نيومان خلقت نقاشا كبيرا داخل المحكمة، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية وخلق انقسامات بين القضاة. هذه القاضية عينها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وخدمت في المحكمة لحوالي أربعين عاما.

تدعي القاضية أنها لا تزال قادرة جسديا وعقليا على اتخاذ قرارات قانونية، وتتهم زملائها القضاة بتقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة لإجبارها على التنحي بسبب عمرها.

تعمل القاضية في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، وهي واحدة من 13 محكمة استئناف أمريكية، وهي تبت في قضايا تتعلق بقضايا مثل العقود الحكومية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

يتم تعيين القضاة الفيدراليين مدى الحياة من قبل رؤساء البلاد ويتم تثبيتهم من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي. لكن المشكلة أنهم يشغلون مناصبهم طوال حياتهم، ولا يوجد سن إلزامي للتقاعد.

القاضية باولين نيومان

تدعي القاضية أنها لا تزال قادرة جسديا وعقليا على اتخاذ قرارات قانونية، وتتهم زملائها القضاة بتقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة لإجبارها على التنحي بسبب عمرها.

لكن وضعها جعل المجلس القضائي للدائرة الفيدرالية، يوقفها عن العمل بسبب فشلها في التعاون مع التحقيق الجاري بشأن قدراتها العقلية.

وأعرب المجلس عن "مخاوف معقولة" من أن القاضية نيومان ربما تعاني من إعاقة قد تعيق قدرتها على أداء واجباتها بفعالية باعتبارها القاضية الأطول خدمة في المحكمة. ويمكن تجديد الإيقاف بعد عام إذا لم تتعاون القاضية مع التحقيقات، بينما يمكن إلغاء الإيقاف إذا تعاونت.

وقال المجلس القضائي إن المقابلات التي أجريت مع موظفي المحكمة تشير إلى "تدهور عقلي كبير بما في ذلك فقدان الذاكرة، والارتباك، وعدم الفهم، والبارانويا، والغضب، والعداء، والهياج الشديد". كما ذكر المجلس أن القاضية كانت متخلفة عن زملائها في إصدار الأحكام.

من جانبه قال محامي القاضية إن العقوبة "غير قانونية بشكل قاطع"، وإن القاضية لا تعاني من أي إعاقة، وإن إيقافها عن العمل غير مسنود، بحكم أن طبيب أعصاب أكد أن الوظائف الإدراكية للقاضية نيومان كافية لمواصلة عملها، بالإضافة إلى بيانات أخرى تُظهر أنه لم يكن هناك انخفاض في عملها.

إ.ع ( أسوشيتد برس)

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم