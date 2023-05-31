بعمر 83.. آل باتشينو ينتظر مولودا من صديقته الأمريكية الكويتية

أكد ممثل عن آل باتشينو أن نجم هوليوود الفائز بجائزة أوسكار، والذي يبلغ من العمر 83 عاما ينتظر المولود الرابع له.

وذكر موقع أخبار المشاهير (تي.إم.زد) نقلا عن مصادر أن الأميركية الكويتية نور الفلاح (29 عاماً) صديقة آل باتشينو حامل في شهرها الثامن. وأضاف أن آل باتشينو على علاقة مع نور الفلاح البالغة من العمر 29 عاما منذ أبريل نيسان العام الماضي.

وأكد ممثل آل باتشينو أن نجم التمثيل والمنتجة الشابة ينتظران مولودهما، دون الخوض في تفاصيل.

وللممثل المخضرم المعروف بأفلامه "سكارفيس" و"ذا جاد فاذر" و"ذي أيريش مان"، والحاصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في "سينت أوف إيه ومن"، ثلاثة أبناء هم ابنة تدعى جولي ماري من مدربة التمثيل الأمريكية جان تارانت، والتوأمان أنطون وأوليفيا من الممثلة بيفرلي دي أنجيلو.

في مقابلة عام 2014 مع The New Yorker ، قال آل باتشينو إنه لم يرغب أبدًا في أن يكون مثل والده، موضحا أردت أن أكون دائما قريبا من أطفالي، أنا مسؤول عنهم أنا جزء من حياتهم. وإذا لم أفعل فسيكون ذلك مزعجًا لي ولهم.. وكوني أبا هذا يعني لي الكثير".

وفي وقت سابق من هذا الشهر أكد الممثل الحائز على جائزة أوسكار روبرت دي نيرو، النجم المشارك لآل باتشينو في عدة أفلام من بينها "ذي أيريش مان"، استقبال مولوده السابع وهو في التاسعة والسبعين من عمره.

هـ.د/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)