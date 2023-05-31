بعمر 83.. آل باتشينو ينتظر مولودا من صديقته الأمريكية الكويتية

أكد ممثل عن آل باتشينو أن نجم هوليوود الفائز بجائزة أوسكار، والذي يبلغ من العمر 83 عاما ينتظر المولود الرابع له.
وذكر موقع أخبار المشاهير (تي.إم.زد) نقلا عن مصادر أن الأميركية الكويتية نور الفلاح (29 عاماً) صديقة آل باتشينو حامل في شهرها الثامن. وأضاف أن آل باتشينو على علاقة مع نور الفلاح البالغة من العمر 29 عاما منذ أبريل نيسان العام الماضي.
وأكد ممثل آل باتشينو أن نجم التمثيل والمنتجة الشابة ينتظران مولودهما، دون الخوض في تفاصيل.
وللممثل المخضرم المعروف بأفلامه "سكارفيس" و"ذا جاد فاذر" و"ذي أيريش مان"، والحاصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في "سينت أوف إيه ومن"، ثلاثة أبناء هم ابنة تدعى جولي ماري من مدربة التمثيل الأمريكية جان تارانت، والتوأمان أنطون وأوليفيا من الممثلة بيفرلي دي أنجيلو.
في مقابلة عام 2014 مع The New Yorker ، قال آل باتشينو إنه لم يرغب أبدًا في أن يكون مثل والده، موضحا أردت أن أكون دائما قريبا من أطفالي، أنا مسؤول عنهم أنا جزء من حياتهم. وإذا لم أفعل فسيكون ذلك مزعجًا لي ولهم.. وكوني أبا هذا يعني لي الكثير".
وفي وقت سابق من هذا الشهر أكد الممثل الحائز على جائزة أوسكار روبرت دي نيرو، النجم المشارك لآل باتشينو في عدة أفلام من بينها "ذي أيريش مان"، استقبال مولوده السابع وهو في التاسعة والسبعين من عمره.
هـ.د/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
أحدث إطلالة للنجم العالمي
يعد آل باتشينو واحداً من أبرز نجوم السينما على مدار تاريخها، بل يعتبره كثيرون أسطورة من أساطير هوليوود السينمائية. اسمه الحقيقي ألفريدو جيمس باتشينو، ولد في نيويورك لعائلة إيطالية تعود أصولها لجزيرة صقلية. في الصورة آل باتشينو في أحدث إطلالة له خلال الاحتفال بمرور 35 عاما على العرض الأول لفيلمه الشهير "سكيرفايس" أو الوجه ذو الندبة.
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آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
جائزة أوسكار يتيمة
رغم مكانة آل باتشينو السينمائية غير أنه لم يحصل على جائزة الأوسكار إلا بعد مرور أكثر من عشرين سنة على سطوع نجمه، وذلك عن دوره في فيلم "رائحة امرأة" سنة 1993، وكانت تلك هي جائزة الأوسكار الوحيدة التي حصل عليها خلال مشواره السينمائي، بعكس منافسيه التقليديين: داستن هوفمان، روبرت دي نيرو وجاك نيكلسون. الصورة من أحد مشاهد الفيلم.
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آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
العراب دور العمر
قد لا يعلم كثيرون أن آل باتشينو لم يحصل على دوره في فيلم العراب بسهولة، إذ رفض المنتجون التعاقد معه على الدور بعد ترشيح المخرج له، لأنه كان ممثلا مغمورا في ذلك الوقت. لكن مخرج الفيلم فرانسيس فورد كوبولا أصر على آل باتشينو، الذي مثل دور"مايكل كورليوني" الذي يعد دور عمره وبداية انطلاقته كنجم سينمائي.
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آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
تراجع في ثمانينات القرن الماضي
رغم نجاح آل باتشينو في سلسلة من الأفلام في السبعينيات من القرن الماضي كفيلم "سيربيكو" أو فيلم " العدالة للجميع"، إلا أن الأفلام التي مثلها في الثمانينيات لم تحظى بالنجاح المعهود باستثناء فيلم "سكايرفايس" أو الوجه ذو الندبة سنة 1983، وهو الفيلم الذي أعاد آل باتشينو إلى الصف الأول.
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آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
آل باتشينو الشيطان
يعد فيلم محامي الشيطان الذي أنتج سنة 1997 واحدا من الأفلام المتميزة في مسيرة آل باتشينو الذي عرف عنه دقة اختياره لأدواره السينمائية ورفضه كثير من الأدوار التي نجحت تجاريا. يقوم آل باتشينو بدور الشيطان في هذا الفيلم وهو الدور الذي أثار جدلا وإعجابا في نفس الوقت بقدرات آل باتشينو التمثيلية.
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آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
الصديقان اللدودان
التقى آل باتشينو وروبرت دي نيرو لأول مرة في فيلم العراب في الجزء الثاني سنة 1974 رغم أنهما لم يتقابلا في أي مشهد من مشاهد الفيلم، ومنذ ذلك الحين جمعهما مسار سينمائي واحد وصداقة أيضا لا تخلو من التنافس، إذ يتصارع محبو آل باتشينو ومحبو روبرت دي نيرو على من هو الممثل الأفضل. المشهد من فيلم "القتل المبرر" إنتاج سنة 2008.
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آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
عشق كبير لشكسبير
عرف عن آل باتشينو عشقه الكبير لمسرحيات شكسبير، إذ قام بإنتاج وإخراج وتمثيل فيلم "البحث عن الملك ريتشارد" عن مسرحية لشكسبير سنة 1996، كما عاد ومثل في فيلم "تاجر البندقية" سنة 2004 عن مسرحية لنفس الكاتب. الصورة لمشهد من فيلم تاجر البندقية.
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آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
عازب إلى الأبد
رغم أن آل باتشينو كان من معشوقي النساء عبر العالم إلا أن الممثل الأمريكي رفض الزواج طيلة حياته رغم ارتباطه بعلاقات غرامية كثيرة نتج عنها أطفال أيضا. في الصورة آل باتشينو مع صديقته الممثلة الأرجنتينية لوسيلا صولا أثناء حضورهما مهرجان البندقية السينمائي سنة 2014.