بعمر 18 عاما.. وفاة ابن النجم الألماني السابق ميشائيل بالاك

توفي إيمليو، نجل الدولي الألماني السابق ميشائيل بالاك، اليوم الخميس (5 أغسطس/آب 2021)، وقد أرجعت تقارير إعلامية مختلفة سبب الوفاة إلى تعرض إيمليو لحادث بالقرب من منزل العائلة على شبه جزيرة ترويا، جنوب العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقدم أصدقاء وكذلك الأندية السابقة التي لعب لها بالاك تعازيهم للنجم الألماني بوفاة نجله، وهو بعمر 18 عاما.

ومن بين المعزين نادي نادي ليفركوزن، الذي كتب على تويتر: باير04 في حالة حداد على إيميلو.

وأيضا تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الذي ذكر في بيان عبر موقعه الرسمي: "كل المنتمين لنادي تشيلسي أصابهم الحزن والصدمة بعدما سمعوا خبر وفاة إيمليو بالاك في سنة 18 عاما". وأضاف النادي اللندني: "كل تعاطفنا مع والده مايكل وعائلته في هذا الوقت الصعب".

ولعب ميشائيل بالاك، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا سابقا، في فريق تشيلسي الإنجليزي في الفترة ما بين عامي 2006 و2010،حيث توج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات وكأس الرابطة المحترفة مرة والدرع الخيرية مرة واحدة.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)