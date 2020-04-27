 بعمر الـ99.. بريطاني يتصدر قوائم الغناء لمواجهة كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.04.2020

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منوعات

بعمر الـ99.. بريطاني يتصدر قوائم الغناء لمواجهة كورونا

لم يكتفِ الكابتن السابق في الحرب العالمية الثانية والبالغ من العمر 99 عاما بنجاحه الكبير في جمع تبرعات بالملايين للمؤسسات الصحية في بريطانيا٬ بل تصدر أيضا عرش الأغاني للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا .. كيف؟

توم مور

"ماكينة جمع تبرعات".. لقب معروف به توم مور

بعد تمكنه من جمع تبرعات تُقدر بما يعادل 32 مليون دولار أمريكي لهيئة الخدمات الطبية البريطانية NHS، حقق البريطاني توم مور البالغ من العمر 99 عاما نجاحا كبيرا آخر بتربعه على عرش الأغاني في بريطانيا. فقد نجح مور  في تصدر الأغاني الأكثر نجاحا في بريطانيا للأسبوع الثالث على التوالي، وفقا لشركة Official Charts التي تقوم بتقييم ومتابعة الأعمال الفنية المتصدرة لقوائم الاستماع بالمملكة المتحدة.

واستطاع الكابتن السابق بالحرب العالمية الثانية تحقيق هذا النجاح الفني بالمشاركة مع المطرب والممثل البريطاني مايكل بال وكورال "أصوات العناية" التابع لهيئة الخدمات الطبية البريطانية، من خلال قيامهم بإعادة تقديم أغنية Never Walk Alone التي تصدرت بوقت سابق قوائم الأغاني في بريطانيا.

وبعد 48 ساعة متواصلة من البث، حقق العمل الغنائي الذي شارك فيه مور 36 ألف مرة استماع وتحميل عبر الإنترنت، وهو ما يفوق ما حققته أحدث أغاني المطرب الكندي المعروف باسم The Weeknd، وفقاً لحسابات شركة Official Charts.

ومن المقرّر تخصيص كل ما تحققه الأغنية التي شارك مور في غنائها من أرباح مالية لمساعدة الطواقم الطبية والمتطوعين المسؤولين عن العناية بمرضى فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

ولو تمكن مور من البقاء في صدارة قوائم الأغاني في بريطانيا حتى يوم الجمعة القادم، سيتزامن هذا النجاح مع عيد ميلاده المئة الموافق الثلاثين من شهر أبريل/ نيسان، ليطلب المطرب الكندي الذي ينافس مور حاليا على تصدر قائمة الأغاني في المملكة المتحدة، من الجميع دعم مور حتى يحصل على عيد ميلاد مميز له هذا العام.

وكان الجندي السابق توم مور قد أطلق تحدياً جسمانياً تحت اسم Walk With Tom للسير بحديقة منزله البالغ مساحتها 25 مترا مائة مرة متتالية بهدف جمع تبرعات لهيئة الخدمات الطبية البريطانية NHS، لينجح عبر تحدّيه في لفت انتباه آلاف البريطانيين وتشجعيهم على التبرّع ويأتي في مقدمتهم ملكة بريطانيا.

كما دعا الرجل الذي وصفه دوق كمبريدج بـ "ماكينة جمع تبرعات" ويعتبره الآلاف "مصدرا للأمل" خلال أزمة فيروس كورونا، من خلال أحدث تغريداته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كل من يقوم بإرسال أي شيء جميل لهللتبرّع بها لمن يعانون بسبب فيروس كورونا.    

د.ب/ أ.ح

  • leeres Bierzelt beim Oktoberfest(picture-alliance/sampics/C. Pahnke)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ميونيخ بلا "أكتوبر فيست"

    مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

  • Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, bei einer Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    قرار صعب

    "ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

  • Leeres Zelt auf dem Oktoberfest (picture-alliance/SVEN SIMON/F. Hoermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ليست المرة الأولى

    مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

  • Kellnerin im Festzelt stemmt Maßkrüge Bier (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ضرر اقتصادي كبير

    يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

  • Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, aufgenommen beim Oktoberfest 2019 (Imago Images/M. Westermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    تفهم للقرار رغم الخسارة

    بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

  • Menschen, die sich beim Oktoberfeat zuprosten (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    نراكم في العام المقبل!

    كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.


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