 بعض الرجال والنساء يعودون إلى أوكرانيا رغم الحرب | DW الأخبار | DW | 24.03.2022

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DW الأخبار

بعض الرجال والنساء يعودون إلى أوكرانيا رغم الحرب

رغم فرار ملايين الأوكرانيين والأوكرانيات للدول المجاورة ، هناك من قرر العودة إلى أوكرانيا للمشاركة إما في القتال أو لمساعدة الآخرين. وهناك نساء قررن العودة لتأمين الحياة للآخرين من خلال توفير الوظائف .

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