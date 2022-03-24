بعض الرجال والنساء يعودون إلى أوكرانيا رغم الحرب

مستقبل مجهول.. DW عربية تلتقي طلبة عرب فروا من أوكرانيا إلى ألمانيا

قصدوا أوكرانيا من أجل تحصيل العلم، لكن بعد سنوات من الجد والدراسة وجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود ومستقبل مجهول. طلبة من بلدان عربية فروا من حرب أوكرانيا إلى ألمانيا لإنقاذ مستقبلهم الدراسي. DW عربية التقت بعضهم.