بعض الرجال والنساء يعودون إلى أوكرانيا رغم الحرب

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رغم فرار ملايين الأوكرانيين والأوكرانيات للدول المجاورة ، هناك من قرر العودة إلى أوكرانيا للمشاركة إما في القتال أو لمساعدة الآخرين. وهناك نساء قررن العودة لتأمين الحياة للآخرين من خلال توفير الوظائف .
أبدى المستشار الألماني شكوكه نحو نجاح المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، رافضا فرض الناتو منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، ورفض أيضا حظر واردات النفط والغاز الروسية ودعا لوقف الحرب فورا، مؤكدا أن بوتين "يدمر مستقبل روسيا أيضا".
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
قصدوا أوكرانيا من أجل تحصيل العلم، لكن بعد سنوات من الجد والدراسة وجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود ومستقبل مجهول. طلبة من بلدان عربية فروا من حرب أوكرانيا إلى ألمانيا لإنقاذ مستقبلهم الدراسي. DW عربية التقت بعضهم.
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
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