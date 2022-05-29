بعض الأوكرانيين في ألمانيا يقررون العودة إلى بلادهم

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فر مئات آلاف الأوكرانيين إلى ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي. اليوم، وبرغم استمرار المعارك الضارية شرق البلاد، إلا أن بعض الأوكرانيين قرروا العودة إلى ديارهم
تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.
تحاول القوات الروسية تحقيق مزيد من التقدم في شرق أوكرانيا، والهدف هذه المرة مدينة سيفيرودونيتسك بعد سيطرتها على بلدة ليمان الاستراتيجية، بينما يضغط الغرب على بوتين للتفاوض وإطلاق سراح مقاتلين أوكرانيين.
تشير التقديرات إلى خروج ستة ملايين لاجئ من أوكرانيا هرباً من الغزو الروسي. قوبل الأوكران بالترحاب في وسط أوروبا وغربها. ترغب جمهورية التشيك في الاستفادة الاقتصادية من وجودهم، بيد أن صعوبات تقف في الطريق.
اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.
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