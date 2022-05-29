 بعض الأوكرانيين في ألمانيا يقررون العودة إلى بلادهم | DW الأخبار | DW | 25.06.2022

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DW الأخبار

بعض الأوكرانيين في ألمانيا يقررون العودة إلى بلادهم

فر مئات آلاف الأوكرانيين إلى ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي. اليوم، وبرغم استمرار المعارك الضارية شرق البلاد، إلا أن بعض الأوكرانيين قرروا العودة إلى ديارهم

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