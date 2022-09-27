بعضها محترق - انتشال جثث مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

قال عضو في الهلال الأحمر بمدينة صبراتة الليبية اليوم الجمعة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إن رجال الإنقاذ عثروا على 15 جثة على الأقل على ساحل المدينة، من بينها عدد محترق في قارب وعدد آخر على الشاطئ.

وقال مصدر أمني في صبراتة (75 كلم غرب طرابلس) إن الجثث لمهاجرين غير نظاميين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة، وهي مركز رئيسي في شمال غرب البلاد للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس، أسامة علي، إن "بلاغاً وصل إليهم اليوم من مركز الشرطة بمدينة صبراتة، يفيد بوجود قارب هجرة غير شرعية محترق".

وأضاف في تصريح صحفي: "بمتابعة النيابة العامة بالمدينة تم تكليف فريق جهاز الإسعاف والطوارئ فرع صبراته وبمساندة فريق الهلال الاحمر بالمدينة بالاتجاه للمكان، وتم انتشال 15 جثة ونقلهم الى دار الرحمة بمستشفى صبراته التعليمي".

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تستطع رويترز التحقق منها، قارباً محترقاً على شاطئ يتصاعد منه دخان أسود وما بدا أنه نفس القارب محترق من الداخل وبه رفات بشرية متفحمة.

وبسبب الانفلات الأمني في البلاد، تنشط في ليبيا عصابات تخصصت في نقل المهاجرين من دول إفريقيا، عبر الصحراء الكبرى، ومنها إلى الساحل الليبي.

ويجري ترتيب رحلات للمهاجرين إلى السواحل الأوروبية شمالاً، بواسطة قوارب تكون متهالكة في الغالب، ما يؤدي لحالات غرق، واحتراق بسبب حرارة الشمس واختلاط البنزين مع مياه البحر.

ولم تنعم ليبيا بقدر يذكر من السلام منذ الانتفاضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي في عام 2011. وتسيطر فصائل مسلحة متنافسة على مساحات كبيرة من البلاد.

وأصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للسفر إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، لكن الوكالات الدولية تقول إن المهاجرين يواجهون مخاطر كثيرة هناك.

ع.ح./ص.ش. (رويترز،د ب أ)